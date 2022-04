Présidentielle : au QG niçois d'Emmanuel Macron, le score du président sortant rassure les militants

Les soutiens niçois d'Emmanuel Macron se sont rassemblés ce dimanche 10 avril à l'Hôtel Aston. Le président sortant est donné à plus de 28% des intentions de vote par notre estimation Ipsos / Sopra Steria.

"Macron Président !" : il est 20 heures, c'est ce que chantent les jeunes soutiens d'Emmanuel Macron des Alpes-Maritimes, réunis aux côtés d'une centaine de personnes à l'Hôtel Aston à Nice. Les applaudissements retentissent à chaque consigne de vote donnée pour le président sortant, par Yannick Jadot, Anne Hidalgo, ou encore Valérie Pécresse.

"On va travailler, on va militer, mais le bon score du premier tour montre qu’il y a une adhésion au projet précis d’Emmanuel Macron. Ce n’est pas qu’un "vote contre" les idées des uns ou des autres”, estime Hervé Cael, conseiller municipal à Nice. Le président est donné à plus de 28% des intentions de vote par une estimation de notre partenaire Ipsos / Sopra Steria.