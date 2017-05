Macron président : à Toulouse, la classe politique prête pour le 2e round

Au lendemain du 1er tour, les principaux responsables de gauche et de droite commentaient l'élection du plus jeune président de la République sur France Bleu Toulouse. Avec en ligne de mire, les législatives à venir. Tour d'horizon.

La Haute-Garonne a choisi Emmanuel Macron à 72,39% au niveau du département et à 82% à Toulouse. Mais un électeur sur quatre n'est pas allé voter et 82 000 ont choisi le bulletin blanc ou nul soit cinq fois plus qu'au 1er tour.

Chez Macron, on veut croire à la majorité présidentielle aux législatives

"La république en marche", ce sera la bannière des candidats d'Emmanuel Macron aux législatives. Christine de Veyrac, membre de la commission des investitures qui doit donner sa liste dans les prochaines heures promet du renouvellement. L'ancienne euro députée redit qu'elle ne sera pas candidate elle-même et reste floue sur les candidats PRG...

Le Louvre, les résultats, les investitures aux législatives. Christine de Veyrac débriefe Copier

Mickaël Nogal et Monique Iborra sont localement les piliers d'En Marche. Ils joueront certainement un rôle pour les législatives. Ils mesurent la responsabilité d'être à la hauteur et la nécessité d'avoir cette majorité présidentielle.

Mickaël Nogal le coordonnateur de la campagne En Marche! heureux dimanche soir. © Radio France - Stéphane Garcia

Mickaël Nogal, coordinateur d'En Marche en Haute-Garonne : "Emu et fier" Copier

"Il ne pourra rien faire s'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il va falloir convaincre" Monique Iborra, députée haut-garonnaise Copier

Au FN, partie remise

Le FN haut-garonnais ne perce toujours pas à Toulouse (16%) mais réalise des scores plus haut que celui de Marine Le Pen au niveau national dans le St Gaudinois (circonscription 8), le Muretain et le Volvestre (circonscription 7) , le Frontonnais (5e circonscription) avec 36% et plus. Julien Léonardelli veut y voir des signes pour l'avenir. L'avenir qui se fera probablement sous un nouveau parti pour le secrétaire départemental frontiste

"Un nouveau pas vers l'unification des Patriotes" Julien Léonardelli FN 31 Copier

Le député européen FN du grand sud-ouest Louis Aliot a commenté aussi le résultat. Il sera candidat aux législatives dans les Pyrénées-Orientales.

" Mr Macron n'a pas un chèque en blanc et il faudra compter avec nous aux Législatives. Le FN a vécu une de ses dernières élections." Louis Aliot. Copier

PS et LR attendent la revanche

La campagne des législatives démarre dès cette semaine. C'est l'acte 2 pour les trois formations éjectées dès le premier tour. Chez Les Républicains, on veut croire que l'affaire Fillon est purgée et que les Français choisiront "l'alternance de la droite et du centre" comme le précisait hier soir sur sa page Facebook, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. La patronne de la fédération LR 31 ne disait pas autre chose ce matin, Laurence Arribagé ne croit pas à l'explosion de son parti, écartelé entre le FN et En Marche!

Laurence Arribagé, LR : "Ce président élu a une grande responsabilité, on ne peut pas balayer la volonté de 55% des Français" Copier

Le Parti socialiste aussi veut compter dans ces législatives. Ce lundi sur France Bleu Toulouse, Sébastien Vincini le premier fédéral PS de Haute-Garonne explique que des contacts sont noués avec les communistes et les verts haut-garonnais, "peut-être pour des accords de deuxième tour". La fuite de ténors vers Macron? Sébastien Vincini : "On a déjà connu ça en 2007, on a vu quel destin avait eu ceux qui étaient partis..."

"Le vote pour E Macron est un vote contre le FN. Nous avons un modèle social et écologique à défendre mais la voie est étroite entre Mélenchon et Macron" S Vincini Copier

Peu de réaction et peu de mobilisation hier soir place du Capitole à Toulouse, hormis cette banderole des Jours debout. © Radio France - Rémi Vallez

Les Insoumis en embuscade

Toulouse avait voté à 29% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle (premier). Le candidat de la France Insoumise avait obtenu un peu plus de 23% au niveau du département (deuxième derrière E Macron). Les votes blancs et l'abstention ont montré que les consignes du parti pour le second tour "Ni Le Pen , ni Macron" ont été reçues cinq sur cinq.

Une partie des Insoumis ont passé la soirée quartier Bagatelle. Copier

Tous les résultats en Occitanie.