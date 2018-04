Glaire, France

Pour André Godin, le maire de la commune de Glaire et président de l'association des maires ruraux des Ardennes , il n'y a pas de doutes, Emmanuel Macron est plus le président des villes que des campagnes. "Aujourd'hui, on abandonne très largement les territoires ruraux, et moi j'estime que la ruralité fait partie des oubliés de la République" dénonce le maire ardennais.

Cela fait plusieurs années que le département des ardennes perd des industries, des services de santé dans les hôpitaux comme par exemple à Sedan. Il y a aussi de nombreuses fermetures de classes dans les écoles rurales. Sans oublier la disparition des services publics comme les bureaux de poste. Et pour André Godin "tout cela contribue au déclin du monde rural".

Une poule dans un champ dans un village de campagne © Maxppp - Sebastien JARRY

Dans sa commune de Glaire, 900 habitants, le maire André Godin arrive tout de même à investir. Prochainement, il va construire un nouveau bâtiment pour l'école, créer un relais d'assistantes maternelles et une maison médicale. Le maire reconnait que "[sa] commune n'est pas parmi les plus à plaindre mais en tant que président de l'association des maires ruraux des ardennes, je connais très bien les problématiques de mes autres collègues et j'y reste très vigilent".

Prochainement, le gouvernement propose de transférer de nouveaux impôts aux communes, en l’occurrence , la taxe sur le foncier bâti qui allait jusqu'ici aux départements ainsi qu'une partie de la TVA. "Bien sûr que c'est une bonne chose , reconnait André Godin, mais est-ce que ça suffira pour faire vivre les petites collectivités, je n'en sais rien".

Le maire de Glaire espère juste qu'Emmanuel Macron écoutera la voix du monde rural et celle de leurs élus lors de son intervention télévisée ce jeudi.