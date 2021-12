Emmanuel Macron sur TF1 : "Une plombe sans jamais se remettre en question" selon Nicolas Pellegrini

Nicolas Pellegrini, porte-parole de la France Insoumise dans le Gard, était ce jeudi l'invité de France Bleu Gard Lozère.

Pour Nicolas Pellegrini "Emmanuel Macron a parlé une plombe pour ne jamais se remettre en question". Invité sur France Bleu Gard Lozère pour réagir à l'intervention du chef de l'Etat mercredi soir sur TF1, le porte-parole de la France Insoumise dans le Gard a estimé que "Emmanuel Macron, en monarque présidentiel, n'a fait que répéter les mêmes caciques sans jamais renier ses erreurs, en défendant le bilan d'un président des riches, anti-écologique et du libéralisme. Il a inondé d'argent public les grandes entreprises, en laissant mourir les TPE et les PME, supprimé l'ISF et des aides sociales en laissant les plus pauvres se débrouiller".

"Ce qu'il faut c'est créer de l'espoir."

Réitérant le refus de Jean-Luc Mélenchon de se livrer à une primaire de la gauche, Nicolas Pellegrini a vivement critiqué "des gens qui comme Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg ou Christiane Taubira ont disparu du débat pendant cinq ans. Ce qu'il faut c'est créer de l'espoir, et c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon en présentant un programme complet et construit avec les citoyens et les associations et qui parle de la fin du mois comme de la fin du monde, du numérique ou encore de la démocratie en proposant une sixième République".