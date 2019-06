Maël de Calan quitte à son tour Les Républicains

Le Finistérien Maël de Calan quitte les Républicains. Il explique qu'il ne peut plus défendre ses convictions européennes, sociales et libérales au sein du parti. Le conseiller départemental suit Valérie Pécresse qui vient aussi d'annoncer son départ.

Maël de Calan ne fait plus partie des Républicains tout comme Valérie Pécresse. Le Finistérien, conseiller départemental et élu à Roscoff annonce qu'il ne peut pas continuer l'aventure au sein de la formation malgré le départ de Laurent Wauquiez et les appels à l'unité. Les divisions sont trop profondes.

En 2002, je me suis engagé dans l’UMP pour y défendre mes convictions européennes, libérales et sociales, et rassembler la droite & le centre. Aujourd’hui, comme @vpecresse, je constate que les #Républicains ne portent plus ces idées et ne permettent plus ce rassemblement (1/2) — Maël de Calan (@MaeldeCalan) June 5, 2019

C’est la raison pour laquelle je quitte les #Républicains, pour continuer à défendre mes valeurs et mes convictions, dans le #Finistère comme au plan national. (2/2) — Maël de Calan (@MaeldeCalan) June 5, 2019

Il y a quelques jours, il avait durement réagi après la démission de Laurent Wauquiez. Certains lui avaient fait remarquer que sa ligne politique n'avait pas convaincu lors des élections internes en décembre 2017 (9,25% des suffrages exprimés). C'est alors Laurent Wauquiez qui avait été élu, dès le premier tour. Florence Portelli, autre candidate à l'époque a d'ailleurs également annoncé son départ du parti.

La démission de @laurentwauquiez signe l’échec d’une stratégie (de repli sur soi), d’une ligne politique (populiste) et d’un style (profondément sectaire). Hélas, le Benoît Hamon de la droite aura entraîné dans sa chute notre famille politique, qui vole aujourd’hui en éclats. — Maël de Calan (@MaeldeCalan) June 2, 2019

Il ne semble pas que @MaeldeCalan ait une quelconque légitimité pour remettre les décisions de @laurentwauquiez en question ⤵️ pic.twitter.com/q3082bH5K8 — Carine M ♦️ (@CarineM605) June 2, 2019

Déjà vendredi, le départ de Ludovic Jolivet, le maire de Quimper

Vendredi, c’était le maire de Quimper, Ludovic Jolivet qui annonçait qu’il quittait les Républicains. Il rejoint le mouvement Agir, la droite constructive de Franck Riester. Il se dit plus "proche" des idées d’Emmanuel Macron et du premier ministre que de son parti d'origine, qui s'est selon lui "bunkerisé." Selon lui, le parti "aurait dû non pas se placer ostensiblement dans le sillage des populistes", lors de la campagne des Européennes. "Ce parti qui a été le mien ne possède désormais ni boussole, ni colonne vertébrale."

À droite, les réactions à la démission de Valérie Pécresse alternent entre la déception et la colère.

J’ai décidé en femme libre de quitter Les Républicains. J'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l’intérieur du parti. #20hF2pic.twitter.com/RjfrLTvzc9 — Valérie Pécresse (@vpecresse) June 5, 2019

Triste de la décision incompréhensible de @vpecresse



Dans les moments difficiles on ne quitte pas le navire.



Seuls l’unité et le rassemblement nous permettront de déjouer le piège machiavélique d’Emmanuel #Macron. — Eric Ciotti (@ECiotti) June 5, 2019

Les ténors des Républicains ont promis des conventions locales en juin avant une grande convention nationale en octobre pour tout revoir : la stratégie, la ligne politique et les alliances.