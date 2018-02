Paris, France

Maël de Calan, on le sait, a mal vécu l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Le roscovite était lui aussi candidat et défendait une autre vision de son parti, Les Républicains. Une fois les tensions de la campagne retombées, on se rend compte qu'il y a quand même une sacrée fracture entre lui et le président de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Le courant des juppéistes "marginalisé" au sein de LR selon Maël De Calan

"Je défends le courant de pensée d'une droite modérée, européenne, libérale. On peut peser quand on est représenté au sein du bureau politique. On avait demandé à être représentés _en proportion de notre score_, ce qui est quand même une demande très simple et légitime. Laurent Wauquiez avait accepté dans un premier temps. Il a décidé de ne pas respecter sa parole et de marginaliser le courant de pensée que je représente. C'est une décision très lourde de sens et qui portera des fruits mauvais à l'avenir."

Je ne soutiendrai pas des listes européennes si elles ne correspondent pas à mes convictions - Maël de Calan

Aujourd'hui, il se voit encore au sein des Républicains mais "pourvu que les républicains continuent à défendre mes idées, qui sont celles d'une droite européenne et libérale. Si demain les républicains devenaient un parti populiste, anti-libéral et anti-européen, ce ne serait plus mon parti. Les élections européennes seront évidemment pour nous un marqueur. Je ne soutiendrai pas des listes européennes si elles ne correspondent pas à mes convictions profondes. On n'est pas prisonnier d'une structure politique".