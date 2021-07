Maël de Calan prend la tête du département du Finistère

Sans surprise, le Roscovite de 40 ans a été élu à la tête du conseil départemental. Cela faisait 23 ans que la droite finistérienne attendait cela. Il promet un dialogue constructif avec l'opposition, mais veut aller vite et agir "plus efficacement".

Maël de Calan a été élu ce jeudi 1er juillet président du Conseil départemental du Finistère avec 28 voix contre 24 pour Kévin Faure, pour le groupe Finistère et Solidaires.

Ce dernier a rappelé au nouveau président que sa majorité ne s'est jouée qu'à un canton près, qui a basculé pour 5 voix à Brest-3.

Aller plus vite et être plus efficace

Lors d'une séance d'installation cordiale, le groupe de gauche a promis d'être "combatif et constructif" et Maël de Calan d'être un président qui "écoute l'opposition", mais il a rappelé son ambition d'aller vite et d'être plus efficace dans l'utilisation de l'argent public, sans cure d'austérité drastique.

La gauche battue mais plurielle

Il a rendu un hommage appuyé à Nathalie Sarrabezolles, qui laisse son siège de présidente du CD 29, louant "sa patience". Cette dernière n'avait pas l'air abattue à l'idée de retrouver l'opposition en rappelant : "tous les conseillers qui sont autour de la table ont gagné dans leurs cantons respectifs".

La gauche a certes été battue mais le conseil enregistre l'arrivée inédite de deux élus écologistes et le retour des trois élus communistes.

