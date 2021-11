Mahfoud Aomar : " la crise sanitaire a été un révélateur pour les maires de l'Yonne "

C'est le 103e congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France à Paris. Mahfoud Aomar en est le président dans l'Yonne. Les élus témoignent de leur rôle au sortir d’une crise sanitaire sans précédent.

C'est l'ouverture ce mardi matin du congrès de la puissante association des maires de France avec un défilé de politiques, de ministres, de candidats à la présidentielle avant le discours de clôture d'Emmanuel Macron jeudi soir.

C'est aussi aujourd'hui et demain que sera élu le prochain président de l'association nationale. Le congrès a pour thème cette année : "le maire en première ligne face aux crises".

Près de 10 000 élus sont attendus jusqu'à jeudi dont le président de l'association des maires de l'Yonne . Mahfoud Aomar explique que la crise sanitaire a révélé la pression des élus pendant la pandémie.

France Bleu Auxerre : " les maires étaient préparés à se retrouver en première ligne ? "

Mahfoud Aomar : on s'est rendu compte très rapidement que les maires et les présidents d'intercommunalités ont su faire face. Il y a beaucoup d'entraide et nous sommes toujours sur le pont.

Beaucoup de jeunes maires sont arrivés dans leur fonction aux dernières élections, plus de 40% dans l'Yonne. Il y a une vrai solidarité entre les élus.

On assiste aussi à une vague de démissions dans le département, à quoi cela est-il dû ?

On a passé plus d'une année sans réunion, sauf en viso. Le contact n'était donc pas le même , il y a a eu beaucoup de pression. Des élus ont parfois eu le sentiment qu'il n' y avait pas assez de discussion.

La crise a été un vrai révélateur. On voit bien qu'une commune, ce n'est pas simple, il faut être tous ensemble pour le bien commun.

Votre réaction à la tribune de ces 285 femmes travaillant dans le milieu politique et universitaire, qui réclament qu'on écarte les auteurs de violences sexuelles et sexistes de la vie politique ?

Je ne vois pas de souci dans l'Yonne. Aujourd'hui on vit dans un monde où on peut dire les choses. Quand il y a un problème il faut en parler.

Emmanuel Macron viendra en clôture du Congrès , qu'est-ce que vous attendez du chef de l'état ?

J'attends qu'il reste proche des maires. Il y a eu un rapprochement de l'état depuis les gilets jaunes. Les maires sont là pour tout ce qui est social et relationnel. On ne peut pas faire sans les maires.