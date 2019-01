"Maintenant tout est réglé au Puy, alors qu'avant c'était dans ma mairie" (Olivier, rural par choix)

Olivier Gibert vit dans un hameau d'une quinzaine d'habitants à Chamalières-sur-Loire, en Haute-Loire. Un choix que ce travailleur indépendant assume totalement. Mais il a le sentiment que son isolement se renforce de plus en plus, entre disparition de collectivités et difficultés de communication.

Olivier Gibert a 44 ans. Il vit avec sa femme et leurs trois enfants dans un hameau d'une quinzaine d'habitants à Chamalières-sur-Loire (Haute-Loire). Un choix de vie, qu'Olivier assume complètement. Ce n'est pourtant pas la plus simple des configurations pour ce travailleur indépendant, chargé d'affaires dans l'imprimerie. Internet permet d'être moins isolé, certes. Encore faut-il que ça fonctionne. "Quand vous êtes en panne de téléphone ou d'internet et que vous appelez votre opérateur, il vous dit : "on vous prête une boîte 4G, comme ça vous pourrez avoir internet par la 4G"", raconte Olivier." Vous expliquez que vous êtes en zone blanche... et on vous répond que ça n'existe plus les zones blanches".

Doutes sur les économies réalisées après la fusion des régions

Comme pour la couverture internet dans notre pays, Olivier a le sentiment que de plus en plus, il manque des maillons dans la chaîne des collectivités. La communauté de communes de l'Emblavez, dont dépend sa commune, a fusionné avec l'agglomération du Puy-en-Velay en 2017. Et cela a renforcé le sentiment d'isolement d'Olivier : "Pour certains services, comme le transport scolaire, tout est réglé au Puy, alors qu'avant c'était en mairie de Chamalières; donc on doit amener le dossier au Puy et aller rechercher les cartes, ça fait deux allers-retours". Olivier estime qu'il faut arrêter de supprimer des niveaux de collectivités locales. L'argument des économies, il n'y croit pas une seconde.

