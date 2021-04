Maintenir les élections en juin ? Les maires du Gard disent oui à 57%

Après une consultation lancée vendredi dernier, une majorité de maires en France se déclare favorable au maintien en juin prochain des élections régionales et départementales. Invités à dire si les conditions préconisées par le conseil scientifique leur semblaient réunies pour tenir les deux scrutins prévus les 13 et 20 juin, 56% des maires ont ainsi répondu "oui", 40% "non" et 4% n'ont pas répondu à la question posée, selon le ministère de l'Intérieur.

Dans le Gard, les maires ont voté oui à 57% (oui pour 163 maires sur les 288 qui ont participé à la consultation dans le département) et non à 38% (soit 108 maires qui estiment que les conditions sanitaires ne sont pas réunies) En Lozère, oui à 48% et non à 48%

Un débat sur le sujet, précédé d'un discours du Premier ministre Jean Castex, doit avoir lieuce mardi à l'Assemblée nationale puis mercredi au Sénat. Jean Castex devrait plaider lui aussi pour le maintien des élections au mois de juin.