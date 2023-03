Maintien de l'ordre à Sainte-Soline : "Il faut modifier nos modes d'action" dit un spécialiste des violences

Manifestation anti-bassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) le 25 mars 2023 marquée par des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants. 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement ont été tirées, il y a aussi eu des tirs de LBD. Quatre véhicules de la gendarmerie ont été incendiés et de nombreux blessés.

Après les affrontements qui ont marqué la manifestation à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, toujours beaucoup de questions autour du dispositif mis en place par les autorités pour assurer le maintien de l'ordre. Ce mercredi matin, Christian Bodin, spécialiste des questions de gestion des violences et de prises en charge de victimes lors d’événements graves, est revenu sur le dispositif mis en place par les autorités ce week-end.

"Il faut s'organiser autrement"

"Ce qu'il faut savoir c'est que Sainte-Soline, c'était une SDI, c'est-à-dire une situation dégradée d'intervention. Là, où les secours peuvent être exposés à des risques d'agression physique", explique Christian Bodin. Pour lui, le système mis en place pour venir en aide aux blessés n'était pas le bon. "Il faut s'organiser autrement. Ce qu'on a vu à Sainte-Soline rappelle Sivens en 2014, alors que nous sommes en 2023. On ne peut plus faire face à ce type de situation."

Pour Christian Bodin, la stratégie aurait dû être différente. "La préfecture aurait dû mettre en place un plan tactique d'extraction des victimes. Il y aurait dû avoir des postes médicaux avancés tout autour de la bassine, avec un groupe d'extraction par poste. Cela aurait permis d'aller chercher la victime au plus vite. (...) Je pense qu'on va avoir du mal à expliquer à la famille de ce manifestant pourquoi on a mis une heure pour aller le chercher ? On est en 2023. On a des moyens tout à fait louables. Il faut modifier nos modes d'action sur ce genre d'événement."