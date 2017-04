Maire de Mérignac pendant 40 ans, Michel Sainte-Marie se raconte dans un livre

Maire de Mérignac pendant 40 ans, ancien député socialiste et ex-président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Michel Sainte-Marie est l'une des figures politiques de la Gironde. Il publie ce vendredi un livre d'entretiens avec Jean-Petaux, politologue à Sciences Po Bordeaux.

Michel Sainte-Marie s'est retiré de la vie politique en 2014. Il a cédé son fauteuil de maire de Mérignac à Alain Anziani. Un fauteuil qu'il occupait depuis quarante ans. Deux ans plus tôt, il avait quitté son poste de député de la Gironde. Aujourd'hui, Michel Sainte-Marie retrace sa carrière politique dans un livre "Paroles politiques, Michel Sainte-Marie", série d'entretiens avec Jean Petaux, politologue à Sciences Po Bordeaux. Jean Petaux nous livre son regard sur ce personnage essentiel de la politique Girondine des dernières décennies. Interview.

France Bleu Gironde : Pourquoi avez-vous souhaité travailler avec cet homme politique en particulier ?

Jean Petaux : C'est le premier opus d'une collection que je dirige aux éditions du Bord de l'eau, un éditeur bordelais. Je voulais défricher les territoires des politiques et de la politique. C'est une façon de garder la mémoire de l'engagement politique. Michel Sainte-Marie par exemple, c'est un jeune homme qui, à 18 ans en 1956, s'engage à la SFIO (l'ancêtre du Parti socialiste, ndlr) en pleine guerre d'Algérie et va militer pendant soixante ans. C'est une mémoire qui est à l'opposé d'une vie politique Kleenex, jetable et remplaçable rapidement.

Ce qui reste de Michel Sainte-Marie politiquement aujourd'hui, c'est d'abord le système de co-gestion à Bordeaux Métropole ?

Il y a effectivement cette période du lancement de la Communauté Urbaine de Bordeaux et sa présidence en 1977 au lendemain des municipales avec Jacques Chaban-Delmas comme premier vice-président. Il revient dans ce livre sur les conditions de l'accord entre la droite et la gauche. Il y a aussi le développement de la ville de Mérignac qui a des atouts phénoménaux autour de l'aérospatiale et de la défense, le développement des usines Dassault ou l'implantation du campus Thalès. C'est passionnant au niveau du décryptage d'une décision municipale. Puis il y a la relation avec la ville centre Bordeaux, les relations entre Michel Sainte-Marie et Chaban, mais aussi avec Alain Juppé. Et puis il y a aussi dans ce livre la gestion d'une ville de 70.000 habitants, comment on décide d'investir dans des équipements comme le Pin Galant ou des choses moins connues comme la rénovation de la cuisine centrale avec Bordeaux qui permet chaque jour de faire des milliers de repas pour les élèves des écoles et pour les personnes âgées. On se rend compte que, quand on est maire, on est à portée d'engueulade de ses concitoyens, ce qui n'est pas rien. Et on est aussi capable de porter des projets comme l'arrivée du campus Thalès et ses 2.600 salariés.

Ce genre de longévité politique, c'est définitivement terminé ?

C'est peut-être le dernier des Mohicans. Sans doute car les lois changent, en particulier dans l'exercice des mandats. Depuis les années 90, on a bien avancé dans ce qu'on appelle la limitation du cumul des mandats. Philippe Madrelle par exemple était, à un moment, maire de Carbon-Blanc, sénateur, président du Conseil général et président du Conseil régional, un véritable grand chelem. Aujourd'hui c'est impossible et cela encore se durcir. La nouvelle loi qui entre en vigueur après les législatives oblige nombre de candidats députés à renoncer à leur mandat de maire. D'autres députés sortants ne se représentent pas car ils préfèrent leur mandat local. On va aller également dans la limitation du cumul dans le temps.

Les bonnes feuilles et l'opinion de Michel Sainte-Marie sur d'autres figures politiques locales :

Extrait de "Paroles politiques, Michel Sainte-Marie"

Extrait de "Paroles politiques, Michel Sainte-Marie"

Extrait de "Paroles politiques, Michel Sainte-Marie"

Extrait de "Paroles politiques, Michel Sainte-Marie"

Extrait de "Paroles politiques, Michel Sainte-Marie"

Extrait de "Paroles politiques, Michel Sainte-Marie"