Maire, une fonction de plus en plus difficile à exercer dans la Manche

C'est une écharpe tricolore qui pèse lourd sur les épaules de ceux qui la portent. Exercer la fonction de maire est de plus en plus difficile au quotidien. A tel point que dans la Manche, une centaine de maires et de conseillers municipaux ont démissionné en cours de mandat, ces trois dernières années.

Des charges administratives de plus en plus lourdes

C'est le cas d'Yves Henry, maire de Virandeville. L'élu de 77 ans vient de rendre l'écharpe pour des raisons personnelles, mais après huit mandats et plus de 41 ans passés à la tête de la commune, il a bien vu la charge de la fonction s'alourdir. "On ne peut plus répondre aussi vite qu'il y a 40 ans. Aujourd'hui, il faut passer par un tas d'administration qui demande beaucoup de temps, notamment sur l'urbanisme", déplore-t-il.

Le mille-feuilles administratif ne se limite pas aux réglementations à faire appliquer sur le terrain. "On demande beaucoup trop aux maires. Il y a la mairie, mais il y a aussi les réunions des maires de la Manche, des maires ruraux, il y a les commissions, les communautés de communes... Je rentre chez moi, il est parfois minuit !", énumère Juliette Hurlot, la maire de Clitourps.

Les maires en première ligne

L'élue n'en est qu'à son premier mandat en tant que maire, après 19 ans passés comme conseillère municipale. "J'aime beaucoup le côté humain, tendre la main, écouter." Une proximité qui place le maire en première ligne. "On peut recevoir des insultes. Moi, j'ai déjà vu arriver en mairie des gens furieux, prêts à défoncer la porte. Les gens sont plus impatients, plus virulents. Il faut que les choses se fassent tout de suite, ce n'est pas toujours évident."

Et ça l'est encore moins quand on est une femme noire, l'une des seules élues maires en France métropolitaine : "On va vous tester, on va douter de vos capacités. On m'a déjà dit "vous n'êtes pas née ici", je dis "ça ne fait rien, tout le monde est né nulle part, c'est la tombe qui nous attend" [rires]. Il faut beaucoup de calme." Mais à aucun moment Juliette Hurlot ne regrette d'avoir enfilé l'écharpe tricolore.

Juliette Clitourps a été élue maire de Clitourps, dans le Cotentin, en 2020, après 19 années passées comme conseillère municipale. © Radio France - Chloé Martin

La fonction de maire est presque devenue un sacerdoce. A Bretteville-en-Saire, Jean-Paul Maze, tient grâce aux projets qu'il parvient à mener. "J'ai plein de gens qui ne m'aiment pas, mais je ne le vis pas mal, parce que je fais des choses. Il faut avoir des projets, cette motivation qui fait qu'on va de l'avant", explique-t-il.

Covid, prix de l'énergie qui flambent... un contexte de crise

Mais le contexte social et économique n'aide pas. Après la gestion du Covid, il y celle de la crise énergétique. "Quand on voit multiplier par quatre sa facture d'électricité, pour une commune comme la nôtre, c'est énorme." S'ajoute à cela parfois un sentiment d'impuissance. "Les problèmes d'assainissement, ce n'est pas de notre ressort, les poubelles non plus, par exemple. Il faudrait simplement que l'on ait des services de l'Etat vers lesquels on puisse se tourner, et qu'on ait les mêmes réponses aux mêmes questions."

Jean-Paul Maze a déjà annoncé rebriguer un mandat en 2026, contrairement à beaucoup de ses collègues. La moitié des maires de la Manche pense ne pas se représenter aux prochaines élections municipales.

Le président de l'association des maires de France en visite dans la Manche

David Lisnard, maire de Cannes et président de l'association des maires de France (AMF), se rend dans la Manche, ce lundi 3 avril, après être passé dans le Calvados. Dans l'après-midi, il rencontrera des entreprises de Villedieu-les-Poêles, puis rencontrera des élus locaux.

La tendance à la démission des maires n'est pas propre à la Manche. "On a déjà plus de 1.000 maires qui ont démissionné en France, c'est plus rapide que sur le précédent mandat, donc ça traduit la crise politique grave dans laquelle est notre pays", regrette-t-il, invité de la rédaction de France Bleu Cotentin, ce lundi matin.

David Lisnard déplore également la lourdeur administrative de la fonction. "Le code de l'urbanisme qui est passé de 600 pages à 3.600 pages en 40 ans, un code de l'environnement qui a été multiplié par dix en dix ans ! Cela décourage les vocations."

