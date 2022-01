Maires de la Somme: "parrainer un candidat à la présidentielle c'est donner un signe politique fort"

Depuis jeudi 27 janvier, les maires peuvent donner leur parrainage aux candidats à l'élection présidentielle. Objectif, 500 élus en 5 semaines pour qu'un candidat puisse se lancer officiellement dans la course. Pour certains, c'est plus facile que d'autre, avec un grand nombre de maires liés à leur parti politique. Pour d'autres qui ont moins de relais sur le terrain, c'est plus compliqué. Surtout qu'un certain nombre de maires sans étiquette ne veulent pas donner leurs parrainages rendus public sur le site du Conseil Constitutionnel.

Emmanuel Delahaye, maire sans étiquette de Mons-Boubert depuis 2001 n'a jamais donné son parrainage. "Tout simplement parce que j'ai le respect de mon conseil municipal et que aujourd'hui, comme il y a vingt ans, je me suis présenté sur une liste apolitique. J'ai des gens autour de moi qui sont de gauche ou de droite. Peu importe. Moi, je n'ai jamais regardé la politique avec un petit "p" mais avec un grand "P". Avec l'aménagement de mon territoire et du cadre de vie, et c'est ce qui prévaut sur tout. Donc, donner une voix pour un candidat c'est de toute façon prendre une décision politique forte et en plus, maintenant, elle est complètement lisible par tous. Donc elle entraîne forcément des possibles discussions au sein du conseil municipal, ce que je peux comprendre."

L'association des maires de France rappelle tout de même que parrainer n'est pas soutenir

"Mais ce n'est pas du tout ce que pensent les élus conseillers municipaux autour de nous. Les maires ruraux ont de l'importance en ce moment mais sinon on se fout complètement de nous. On vient nous chercher nos voix parce qu'on en a besoin de nous pour avoir les 500 signatures. Il y a même des candidats qui vous appellent directement. Moi, j'ai eu un échange très long avec un des candidats qui disait qu'il allait donner un coup de pouce à la ruralité que forcément, il allait défendre la ruralité. Mais non, ce n'est pas vrai."