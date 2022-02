Maires ruraux de Loire-Atlantique : "On en prend plein la figure et on essaie d'esquiver les coups"

L'association des maires ruraux de Loire-Atlantique s'est réunie en assemblée générale, ce samedi au Bignon. L'occasion pour les élus de témoigner des menaces, des agressions et des incivilités dont ils sont victimes au quotidien. Ils en ont notamment fait part au procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul.

Beaucoup de témoignages de notre mal-être

Ce samedi, "on a entendu beaucoup de témoignages de notre mal-être, de notre mal vivre par rapport à notre pouvoir de police, qu'on a de la peine à faire fonctionner", explique Roch Chéraud, maire de Saint-Viaud, président des maires ruraux de Loire-Atlantique et invité de France Bleu Loire Océan.

On est en première ligne

Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien ? Des menaces, des insultes quand vous essayez d'intervenir, par exemple, dans un conflit de voisinage ? "On est en première ligne, donc dès que quelque chose ne va pas dans le village, on vient voir le maire. Parce que les gens ont en tête qu'on doit pouvoir tout résoudre. Sauf qu'il y a des choses qui sont du domaine privé sur lequel on ne peut pas intervenir, notamment les conflits de voisinage. Et puis, il y a des choses qui sont de notre pouvoir. Ce sont des prérogatives qui nous sont données par les lois que l'on essaye d'appliquer. Mais on n'a une partie de la solution. Lorsque vous faites un PV pour des dépôts sauvages ou pour des constructions illégales, normalement, ça va entre les mains de la Justice qui, aujourd'hui, par manque de moyens, traîne, traîne, traîne."

Les lenteurs de la Justice

Ça veut dire qu'il y a des faits qui sont signalés et pour lesquels il y a jamais de sanctions ? "À partir du moment où le maire a connaissance d'une infraction, quelle qu'elle soit, il doit le signaler à la justice, au procureur de la République qui doit enclencher une action. Le procureur Gaudel, le procureur de Nantes, était présent à notre assemblée générale et a fait le même constat que nous. C'est-à-dire que, par manque de moyens, il n'est pas en capacité aujourd'hui de répondre."

Les réponses, on ne les a pas

Face à cette situation, est-ce que certains envisagent de jeter l'éponge, parce qu'ils n'en peuvent plus ? "On l'a vu sur la dernière campagne municipale où il n'y avait pas un engouement terrible. On a beaucoup de communes en Loire-Atlantique, où vous n'avez eu qu'une seule liste. Les gens veulent bien s'engager pour être conseiller mais pour être maire, ils ont compris que ce serait compliqué. Et puis là, on voit bien certains collègues qui désespèrent. C'est une thérapie de groupe qu'on a fait samedi. Les collègues ont parlé et un adjoint m'a dit : finalement, ça me rassure, parce que il n'y a pas que chez nous, c'est partout pareil. Sauf que les réponses, on les a pas. Les réponses, ce sont nos habitants qui les ont, c'est-à-dire en respectant la loi, en ne commettant pas d'infraction. À ce moment-là, tout se passera bien et on vivra dans une société beaucoup plus apaisée parce que là, on est vraiment dans une société en tension."

Le refus de parrainer les candidats à la Présidentielle

Est-ce que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de maires qui, cette année, n'ont pas donné leur parrainage à un candidat à la Présidentielle par peur d'avoir un retour de bâton derrière de leurs administrés ? "Il y avait un maire qui disait : on en prend plein la figure et finalement, on essaye d'esquiver les coups. Alors peut-être que oui. Peut-être que certains maires se sont dits puisqu'aujourd'hui, on est dans une société qui ne se respecte plus. Peut-être que certains maires ont dit : je ne vais pas créer un nouveau conflit et du coup, je ne parraine pas. Après, moi, je regrette cette situation parce qu'on ne peut pas, en tant que démocrate, dire qu'il faut aller voter et ne pas parrainer. Ça fait partie de nos devoirs, nos devoirs de citoyen."

À partir du moment où un élu de la République est agressé, c'est toute la République qui est agressée

Lors de l'assemblée générale des maires ruraux, une longue minute de silence a été respectée en mémoire d'Hervé Neau, l'ancien maire de Rezé, qui s'est donné la mort dans sa mairie il y a deux semaines. "Même si ce n'était pas un des nôtres en termes de maires ruraux, c'était un élu. Un élu de la République. Et à partir du moment où un élu de la République est agressé, c'est toute la République qui est agressée [Hervé Neau avait reçu des courriers malveillants, ndlr]. Ce sont tous les citoyens qui sont qui sont agressés."