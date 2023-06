Mairie de Marseille : Mathilde Chaboche quitte le Printemps Marseillais et rejoint le groupe écologiste

Mathilde Chaboche l'annonce ce vendredi dans un communiqué. Après avoir rendu sa délégation à l'urbanisme le 10 mai dernier , l'élue démissionne de sa fonction d'adjointe, en ne cachant pas la raison de sa décision : "Je fais aujourd’hui le constat de divergences qui m’amènent à démissionner de ma fonction d’adjointe au maire"'.

ⓘ Publicité

Mathilde Chaboche ne se reconnaît plus dans la politique du groupe majoritaire, elle quitte donc également le groupe du Printemps Marseillais et le collectif Mad Mars pour rejoindre le groupe Ecologiste et Pluriel-s , davantage conforme à ses idées selon ses propres mots : pour "continuer de porter nos combats communs afin de transformer notre ville".

L'ancienne adjointe poursuit ses mandats de conseillère municipale et de conseillère métropolitaine "avec la même force et le même engagement au service des Marseillaises et des Marseillais".

Mathilde Chaboche ne précise pas où se situe le point de rupture avec son ancien groupe, mais elle précise que sa "boussole a toujours été les engagements collectifs pris en 2020 devant les Marseillaises et les Marseillais, ainsi que le respect du droit".

Mathilde Chaboche avait démissionné au début du mois de mai, suite aux révélations dans la journal la Marseillaise, dévoilant que le préfet souhaitait sanctionner Marseille pour sa production insuffisante de logements sociaux (moins de 40% des objectifs de construction atteints).

À ces critiques, Mathilde avait répondu que l'Etat fixait "des objectifs inatteignables" . Ses déclarations avaient provoqué une fissure dans la majorité de gauche. Juste après, l'élue qui avait été convoquée par le maire Benoît Payan annonçait rendre sa délégation d'adjointe à l'Urbanisme.