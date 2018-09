Paris, France

Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat en charge du numérique, se verrait bien maire de Paris. Il l'a dit en creux sur France Bleu Paris ce mercredi matin.

Il a indiqué qu'un groupe de 60 personnes travaillaient déjà sur les prochaines municipales. "On est très actif, l'objectif c'est d'attirer vers nous un maximum de Parisiens qui veulent changer Paris", dit-il.

A la question "Qui va porter ce projet aux prochaines élections municipales ?", Mounir Mahjoudi répond "Oui je pense que je peux être la bonne personne pour le faire, je pense que je suis aussi une bonne personne pour apporter une vision à ce projet, à ce programme collectif, notamment sur le numérique, sur la transformation de la ville, sur une ville plus sociale". Il ajoute "Mais d’abord il faut bosser. Une candidate, un candidat, ça émerge aussi par le boulot, donc on verra bien".

Mounir Mahjoubi a rappelé combien il se sentait redevable à Paris. "Quand on est pauvre à Paris, le service public de proximité de qualité, c’est ça qui fait votre vie. Dailleurs c'est grâce au service public gratuit que j’ai appris le net, que j’ai appris à programmer et même, on pourrait dire que je suis devenu ministre. Je dois beaucoup à Paris, c’est pour ça que j’ai été candidat pour être député de Paris, c’est pour ça que je m’engage très fort avec les Parisiens."