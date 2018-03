Paris, France

Anne Hidalgo n'est pas encore en campagne, mais elle tient à soigner son bilan. Invitée ce mardi de la matinale de France Bleu Paris, la maire de la capitale a défendu les principaux dossiers "chauds" du moment. Comme les retards du nouveau Vélib', qui se résorbent progressivement : "40% des stations ont été déployées, et on aura un dispositif très large d'ici fin avril, début mai" a affirmé Anne Hidalgo. Qui a aussi annoncé le lancement d'une étude pour étudier l'hypothèse d'une gratuité des transports à l'horizon 2020, histoire dit-elle "d'objectiver le débat". Valérie Pécresse, la patronne de la région et d'Ile-de-France Mobilité appréciera.

Des alliés toujours fidèles

Si des dissensions ont pu apparaître ces dernières semaines entre Anne Hidalgo et son premier adjoint Bruno Julliard, l'exécutif reste soudé, du moins en apparence. Alors que les déconvenues s'accumulent (annulation par la justice de la piétonisation des voies sur berge, bugs de la nouvelle gestion du stationnement...), les alliés de la maire de Paris affichent leur solidarité. "Il y a des moments difficiles dans tous les mandats, explique David Belliard, président du groupe Ecolo au Conseil de Paris. Là c'en est un. Mais on est encore très très loin de 2020". Pas question non plus de se retirer de la majorité plurielle pour le patron du groupe communistes et Front de gauche Nicolas Bonnet-Oulaldj, pourtant très critique sur certains dossiers comme la privatisation du stationnement. "Je souhaite qu'en 2020 Paris reste à gauche. On est à deux ans des élections, c'est long. Mais les communistes ont leur place" dans cette majorité.

Je le dis simplement à la maire de Paris, elle se trompe de côté quand elle regarde à sa droite @francebleuParis#FranceBleu#ConseildeParis#Paris — Nicolas Bonnet (@NicolasBonnetO) March 20, 2018

Des opposants en embuscade

Mais si la bataille pour l'Hôtel de ville n'est pas encore lancée, c'est surtout parce qu'aucun rival n'est encore véritablement sorti du bois. Propulsée cheffe de l'opposition municipale après le retrait de Nathalie Kosciusko-Morizet, rien ne dit que Florence Berthout briguera l'Hôtel de ville en 2020. La maire LR du 5ème arrondissement peut-elle représenter une alternative crédible ? Son déficit de notoriété peut être un frein à ses éventuelles ambitions.

Mais le principal enjeu de la campagne, c'est la position du parti présidentiel. En quête d'ancrage local, La République en Marche rêve de conquérir Paris, la grande ville où Emmanuel Macron a réalisé ses meilleurs scores aux élections de 2017. Le nom de Benjamin Griveaux, 40 ans, actuel porte-parole du gouvernement et Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, circule avec insistance depuis plusieurs mois. Ce marcheur fidèle serait décidé à affronter Anne Hidalgo. Mais à ce jour, on ignore tout de son projet et de ses soutiens. Contraint par ses fonctions et un certain devoir de réserve, l'homme se fait discret. Mais de moins en moins : Benjamin Griveaux a critiqué ce mardi matin sur France Inter la proposition de la maire de Paris de rendre les transports gratuits, une mesure "électoraliste" selon lui, car la gratuité est un leurre, "à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paie".

Interrogé sur France Bleu Paris, le député LaREM de Paris Sylvain Maillard est resté flou sur l'identité du.de la futur.e candidat.e macroniste. Il n'a pas non écarté totalement l'hypothèse d'une alliance avec Anne Hidalgo (extrait audio ci-dessous).

"Ceux qui font des coups de billard à trois bandes se trompent, avance l'écologiste David Belliard. Rien ne serait pire aujourd'hui que d'aller avec des gens qui n'ont pas de programme". Le sous-entendu est clair. Pourtant, deux adjoints d'Anne Hidalgo se sont déjà mis "en marche". Mao Peninou et Jean-Louis Missika sont des soutiens déclarés du président Macron. Julien Bargeton avait aussi sauté le pas, mais il a quitté ses fonctions d'adjoint l'an dernier en créant son groupe politique "Démocrates et progressistes" au Conseil de Paris (5 membres). Sans toutefois être dans l'opposition, puisqu'il continue de voter le budget de l'exécutif municipal...

Le programme ? On y travaille.

Mao Peninou, adjoint en charge de la Propreté, se dit convaincu qu'il y a "un espace politique entre une gauche radicale et une droite dure, et je pense que cet espace-là doit être rassemblé, probablement derrière la maire sortante. Anne Hidalgo est la mieux placée aujourd'hui mais après, Benjamin Griveaux est un élu parisien, député de Paris, il est légitime et normal qu'il puisse se pencher sur la question, c'est logique." Une position d'équilibriste, qui a le mérite de ne fermer aucune porte.

La date des prochaines élections municipales sera fixée l'année prochaine. Le scrutin devrait logiquement être organisé en mars ou avril 2020.