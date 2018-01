Saint-Étienne, France

"J’ai décidé de quitter ma délégation au Commerce, à l’Artisanat et à la Vie économique de la Ville de Saint-Etienne". C'est ainsi que débute le message publié dimanche par Lionel Saugues sur son blog.

En cause selon lui, des "sujets de désaccord" qui l'"opposent au maire de Saint-Étienne", Gaël Perdriau, depuis "de nombreux mois". Lionel Saugues cite notamment le projet de centre commercial Steel et estime aussi que les "moyens affectés aux unions commerciales et plus globalement au commerce et à l’artisanat qui ne sont pas à la hauteur des enjeux", en faisant référence entre autres au marché de Noël stéphanois.