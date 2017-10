Mairie de Talence : Alain Cazabonne va passer la main à Emmanuel Sallaberry

Talence aura un nouveau maire, ce mercredi soir. Alain Cazabonne rend son écharpe après 23 ans à la tête de la ville de 45 000 habitants, pour se consacrer à son nouveau mandat de sénateur. C'est son adjoint aux finances Emmanuel Sallaberry, élu il y a trois ans, qui doit lui succéder.

Le maire Modem de Talence Alain Cazabonne, 73 ans, fraîchement désigné au Sénat, et touché par la loi sur le non-cumul des mandats, il rend sa casquette, ce mercredi. Elu depuis 1983 et maire depuis 1993, il devrait laisser son fauteuil, à son adjoint aux finances Emmanuel Sallaberry, pour devenir simple conseiller municipal.

Il n'y aura pas de suspens lors du conseil municipal qui doit désigner le nouveau maire ce mercredi. Alain Cazabonne a désigné son successeur dans un courrier adressé aux 45 000 habitants. Le futur ex-maire y explique avoir d'abord imaginé passer le relai son premier adjoint Patrick Villega-Arino qui a décliné, pour se consacrer à son métier de médecin. Alain Cazabonne s'est alors tourné vers Emmanuel Sallaberry, 40 ans, son adjoint aux finances depuis trois ans, non encarté, qu'il avait mis sur sa liste en 2014, salarié depuis 15 ans au CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) du Barp.

Emmanuel Sallaberry se dit motivé flatté et humble aussi. Il assure également qu'il va se mettre dans les pas de son prédécesseur mais que ce sera bien lui, le décisionnaire, le patron. L'opposition municipale (PS et EELV) attend de voir "à l'usage", s'il ne sera pas simplement qu'un bon gestionnaire, comme il l'a démontré depuis 3 ans, et s'il aura vraiment les coudées franches. Tous lui reconnaissent une qualité déjà : il sait écouter.