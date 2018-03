La coalition Femu a Corsica (Inseme, le PNC et la Chjama naziunale), deviendra-t-elle un jour le "grand parti de gouvernement" voulu par Gilles Simeoni, et annoncé en grande pompe en octobre dernier ? Pas dans l'immédiat en tout cas. Des dissensions, voire des tensions, bloquent le processus.

Corse, France

Il ne veut pas porter le chapeau. Être désigné comme le bouc émissaire. Invité ce lundi du Club de la Presse de RCFM, Jean-Christophe Angelini balaie d'un revers de main les critiques qui visent à le faire passer pour l'empêcheur de tourner en rond, celui qui bloque l'avènement du grand parti de pouvoir promis en octobre dernier à Corte. Et dont on parle depuis maintenant 8 ans. C'est devenu l'Arlésienne. Le PNC, le mouvement qu'il préside, traînerait des pieds. "C'est faux, répond Jean-Christophe Angelini. Si responsabilité il y a, elle est pour le moins partagée". Le président de l'ADEC ne mâche pas ses mots. Il y a selon lui un "malaise".

Faut-il un parti godillot, croupion, une chambre d'enregistrement, voire un mouvement de supporters ?

"Majorité absolue, collectivité unie... et parti unique. Attention de ne pas renvoyer l'idée que l'on veut aujourd'hui verrouiller la vie publique, préempter l'ensemble de la politique et du corps social à des fins d'hégémonie durable, pour ne pas dire définitive" (...) "Par ailleurs, faut-il que ce parti - si on le crée - soit aligné sur les institutions de la Corse, que ceux qui dirigent la Collectivité, y compris moi, soient les mêmes que ceux qui dirigent le parti ou faut-il au contraire opérer un distinguo ? Autrement dit : faut-il un parti godillot, croupion, une chambre d'enregistrement, voire un mouvement de supporters ou bien faut-il un parti militant clairement engagé sur une ligne politique, l'autodétermination ?"

E fune longhe diventanu serpi

Pour Jean-Christophe Angelini, il est important de répondre à ces deux questions. Même si les réponses - on l'a bien compris - sont dans les questions. "Mettons-nous autour d'une table, et discutons. Au PNC, nous demandons une réunion sous huitaine de l'ensemble des dirigeants de Femu. E fune longhe diventanu serpi. Depuis 10 ans, j'entends bien les détracteurs du PNC. Mais écoutez, pour faire disparaitre le PNC, ou ma modeste personne, il faudra bien plus qu'un parti unique." Ambiance...