MAM: le crash d'une carrière politique?

Que reste-t-il de Michèle Alliot-Marie dans sa circonscription de la côte basque? Le 17 mars elle a échoué à se présenter à l'élection présidentielle avec à peine trois soutiens d'élus basques. Comment celle qui a été au sommet de la République a pu chuter dans son propre fief?

Au début du siècle, Michèle Alliot-Marie était la vraie patronne de la droite, au Pays Basque et dans la France entière. On chuchotait son nom comme possible Premier Ministre. Mais le 17 mars dernier, ses ambitions présidentielles ont fracassé, avec 74 signatures, très loins des 500 requises pour pouvoir être candidate. En Pays Basque, à peine trois signatures, l'un des derniers fidèles c'est Roger Gamoy, maire d'Itxassou, "pour lui dire merci", parce qu'elle l'a aidé à financer une crèche, et il ajoute: "pourtant, je vais voter Fillon". Pour lui, les "gens ne savent plus dire merci"

Roger Gamoy, maire d'Itxassou est fier d'avoir parrainé MAM. © Radio France - Bixente Vrignon

Deux personnes l'ont bien connue, Jakes Abeberri, qui l'a battue à la mairie de Biarritz en 1991. Cet abertzale (nationaliste basque) reconnait que: "elle a eu une carrière nationale inouïe, mais ici, en Pays Basque, rien! Je ne crois pas qu'elle ait mis beaucoup d'ardeurs pour chercher des signatures", pour la présidentielle, parce que "c'est une battante".

Peyuco Duhart a été le premier adjoint de Michèle Alliot-Marie avant de lui succéder à la mairie. Il reconnait que sa défaite aux législatives de 2012 a été un tournant. "Elle n'a pas montré sa déception, mais elle a quitté la côte basque. Les gens demandaient "on ne voit plus MAM, tu la vois toi?" mais je ne la voyais pas non plus. Pour un autre opposant, Paxkal Lafitte, "elle n'est pas partie, elle s'est echappée".

Michèle Alliot-Marie a inauguré de nombreux édifices publics, du temps où elle a occupé plusieurs ministères © Radio France - Bixente Vrignon

MAM-ek auzapez bezala, "ihes egin dut", Paxkal Lafitte hautetsi abertzalearen ustean. Lucien Delgue, bere alderdikoa izan da luzaz, bainan haren ustean, garaia zen orrialdea itzultzeko.