Manche : Béatrice Gosselin maire de Gouville-sur-Mer succède à Jean Bizet au sénat

Béatrice Gosselin est âgée de 62 ans, née à Sartilly elle est mariée et aujourd'hui grand-mère. En retraite depuis septembre, cette ancienne institutrice a travaillé dans des établissements privés comme l'Institut d'Agneaux et l'école Jean-Paul II de Coutances.

Une femme de caractère

Si elle est membre du Cercle du Cotentin elle n'est pas encartée mais se revendique à droite et dans la majorité LR au Sénat. Elle habite Gouville-sur-Mer depuis 1986 et c'est en 95 qu'elle devient pour la première fois conseillère municipale puis adjointe en 2001. En janvier 2019, elle succède à Erick Beaufils et prend la tête de la commune avant d'être réélue le 25 mai dernier. Elle est aussi vice-présidente de la Communauté de communes de Coutances Mer et Bocage en charge de l'enfance et de la jeunesse. Des postes qu'elle devra quitter car sous le coup du non-cumul des mandats. Connue pour être une femme de caractère, elle veut défendre son territoire. Voilà pourquoi elle a dit oui à Jean Bizet. C'était le 13 novembre dernier "il m'a donné rendez-vous mais je ne savais pas pourquoi, j'ai été surprise et j'ai tout de suite appelée mes proches pour en discuter. Je n'ai pas dormi du week-end car j'avais un cas de conscience...Quitter la mairie, cela m'est difficile mais j'ai bien réfléchi et je pense être encore plus utile au sénat pour mon territoire. J'appréhende nu peu car c'est bien loin de ma vie actuelle mais c'est un challenge ! J'entend rester conseillère municipale et communautaire et au sénat je défendrais le littoral mais aussi la ruralité."

Au sénat Béatrice Gosselin souhaiterait siéger à la commission "Développement Durable" et elle rencontrera dès la semaine prochaine le président du groupe LR au sénat Bruno Retailleau puis le président Gérard Larcher.

Béatrice Gosselin, maire de Gouville-sur-Mer, succède au sénat à Jean Bizet © Radio France - Katia Lautrou

La permanence d'Avranches est conservée et une autre devrait être créée à Coutances. Un nouveau maire devra être ensuite désignée d'ici début janvier à Gouville-sur-Mer