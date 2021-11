Manche : la députée Sonia Krimi a l'intention de briguer un 2e mandat en 2022

A 38 ans Sonia Krimi est dans le Cotentin depuis 2013. Elle a été élue députée En Marche en 2017 de la 4e circonscription de la Manche sans l’investiture LREM à l'époque et aujourd'hui elle souhaite à nouveau être candidate aux législatives de juin prochain.

Pourquoi ?

"Je veux porter un projet avec bienveillance et humilité et rester proche des gens. Je suis contre le cumul des mandats. 90% des promesses ont été tenues ou seraient en passe de l'être. On dit que je suis de droite, on, dit que je suis de gauche, je suis En Marche ! Je souhaite être candidate aux législatives en 2022. J'ai beaucoup appris et beaucoup travaillé. Emmanuel Macron m'a dit à plusieurs reprises que ma victoire était légitime, dans un territoire peu évident à gagner avec les socialistes. Le président dit aussi de moi que je suis loyale, fidèle et libre. Je veux garder cette liberté "

Quand ?

"Mon destin est lié à celui d'Emmanuel Macron. Je suis convaincue que son projet est le bon et avant de m'engager personnellement je m'engagerai d’abord dans la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron".

Comment ?

"En défendant des dossiers locaux comme la santé. Il y a des choses qui ont été faites mais on vient tellement de loin...On a mis en place la télémédecine, on a supprimé le numerus clausus mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui on a de vrais problèmes sur le terrain, on a des milliers de personnes en souffrance qui n'arrivent pas à trouver un médecin référent, un dentiste, un ophtalmo...On est sur le chemin, il y a des choses qui se sont améliorées mais on est encore très très loin des chantiers qu'il faut mener. On a réussi à amener la coronarographie à Cherbourg, c'est une de mes plus grandes fierté quand je sais que 1600 personnes sont passées par le plateau c'est autant de vies sauvées. celles et ceux qui vous disent y'a qu'à, faut qu'on ils n'ont qu'à prendre ma place pour voir s'ils peuvent faire mieux."

Sonia Krimi qui sera ce lundi soir au meeting de la Mutualité à Paris où sera lancé « Ensemble Citoyens!" pour montrer l'unité et le rassemblement derrière Emmanuel Macron en vue de la présidentielle en présence de Stanislas Guérini (LREM), Richard Ferrand (LREM), Edouard Philippe (Horizons) et François Bayrou (Modem).