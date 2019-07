Manche : le gros coup de blues des maires à quelques mois des municipales

Les maires du département étaient réunis à Bricquebec ce samedi pour l’assemblée générale de l’association des maires de la Manche. Pour certains, c’est la dernière « AG ». Selon une enquête de l’Observatoire de la démocratie de proximité, un maire sur deux ne souhaite pas se représenter lors des prochaines élections municipales en mars 2020.

Au milieu des dizaines d’élus manchois, pas besoin de chercher longtemps les maires qui s’apprêtent à ranger l’écharpe tricolore au placard. Jean-Pierre Maincent, maire de Bacilly (moins de 1.000 habitants près d’Avranches) dit stop. La fonction est pesante.

« Pour un oui, pour un non, on dérange le maire à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. La famille aussi en subit les conséquences, d’où mon intention d’arrêter »