Manche - Parti socialiste : "il faut travailler autrement pour retrouver la confiance des gens"

Après les catastrophes industrielles à la présidentielle et aux législatives, les socialistes espèrent rebondir lors des élections européennes au mois de mai. Anna Pic, à la tête du PS dans la Manche, défend sur France Bleu le choix de Raphaël Glucksmann pour mener une liste de rassemblement de la gauche. Elle rappelle aussi les règles des candidatures socialistes aux élections municipales l'an prochain, et notamment à Cherbourg.

Raphaël Glucksmann conduira la liste du Parti Socialiste pour les élections européennes. Il n'est pas encarté au PS. Ça vous pose un problème ?

Ça ne me pose pas de problème, mais je ne dirai pas que c’est le chef de file de la liste socialiste puisque c’est une liste de rassemblement. C’est en conservant chacun son identité que cette liste se construit.

Avec le PS pour l’instant comme principal parti. Raphaël Glucksmann n’arrive pas à faire un grand rassemblement à gauche. Vous y croyez ?

Qu’est-ce qu’on appelle rassemblement ? Est-ce que ce sont les listes telles qu’on les construisait dans les années passées ? Aujourd’hui, je crois qu’on est sur une nouvelle philosophie pour rassembler. Ça consiste à dire qu’on a des combats communs à mener. Il y a des choses qui sont absolument prioritaires et qui nous permettent de nous rassembler sur des points précis. Il y a des personnalités qui rejoignent cette liste. Il y a aussi des partis comme Nouvelle Donne, le Parti radical de gauche. Il y a également des personnalités scientifiques et civiles qui vont se rassembler sous cette liste.

Malgré le contexte social, le PS ne pèse que 5% environ dans les intentions de vote. L’ensemble des partis de gauche réunissent 30%. Pourquoi le PS et ses alliés sont si peu audibles ?

On ne va pas nier que malgré le bilan que nous avons pu faire, nous avons beaucoup à prouver pour la suite. Ce n’est pas en niant les difficultés passées que nous y parviendrons. C’est le début du travail, on le sait. Il faut travailler autrement pour retrouver la confiance des gens et se remettre à réfléchir pour répondre autrement à des défis différents de ceux du début des années 2000.

Est-ce que vous faites partie de ceux qui réclament le retour de Bernard Cazeneuve (ancien Premier Ministre et maire de Cherbourg) ?

Bernard Cazeneuve a marqué le mandat précédent, notre ville et notre territoire. Nous reconnaissons ses qualités et bien entendu, nous pouvons avoir des attentes vis-à-vis de lui. La question est de savoir si comme dans les dernières campagnes, on va tout baser sur un nom. C’est extrêmement important d’avoir d’abord des idées, un programme et des objectifs.

"Nous aurons à discuter des candidatures aux élections municipales"

Le PS se réorganise au niveau national. Est-ce que sur le plan local Benoît Arrivé (actuel maire de Cherbourg-en-Cotentin), est l’homme idéal pour mener la campagne des élections municipales l’an prochain à Cherbourg ?

Je crois que le travail a été fait dans un contexte difficile de réformes territoriales profondes. Nous aurons à discuter de ces candidatures.

Donc ce n’est pas si évident dans votre esprit ?

C’est évident dans mon esprit qu’il y a le début de quelque chose, d’une véritable dynamique. Mais il y a des règles au PS. Je suis la première fédérale de la Manche et pas de Cherbourg, et en conséquence il y a des choses qui vont se passer tout au long… Evidemment que Benoît Arrivé est légitime.

Mais pas plus qu’un autre ?

Je ne vais pas évoquer les municipales aujourd’hui. Le mandat n’est pas terminé. Nous allons continuer à travailler sur cette dynamique que nous avons réussi à lancer à Cherbourg avec Benoît Arrivé. Les choses seront très claires et très établies d’ici très peu de temps.