"Manger à sa faim, un problème qui dure depuis des années" pour les étudiants parisiens (Florence Berthout)

La maire LR du Ve arrondissement de Paris (où se trouve le quartier latin) compte accueillir "à terme 200 étudiants" dans l'épicerie solidaire ouverte depuis mardi au sein de la mairie, juste en face du Panthéon. Il faut déposer un dossier rappelle Florence Berthout, invité de France Bleu Paris.

Depuis le début de l'épidémie, les étudiants sont de plus en plus nombreux à faire la queue pour récupérer des colis alimentaires. "Le Covid n'a fait qu'accélérer la précarité des étudiants", explique Florence Berthout. "On est en train de découvrir un mal endémique qui dure depuis des années et des années. Pour faire ses études à Paris, il faut 1300 euros par mois ! les deux tiers sont consacrés au loyer. Hélas, même après la pandémie le sujet restera entier", prévient l'élue LR.

Un espace de discussion et d'échanges est aussi proposé avec "tous les mercredis, des spécialistes viendront répondre à leurs sujets de préoccupation : addictologie, dépression, précarité menstruelle...."

Il nous faut des doses!

Dans sa mairie du Ve arrondissement, Florence Berthout a également installé un centre de vaccination. Et comme partout, elle déplore un approvisionnement en doses insuffisant. "J'ai moins de cent doses par jour pour plus de 3.500 personnes de plus de 75 ans. Ça se passe bien mais il nous faut des doses! "

"C'est archi-complet, on a même des listes d'attentes. Je réponds tous les jours à des personnes angoissées qui m'envoient de longues lettres pour me dire ' je comprends pas, j'ai pas accès au 3975 et j'arrive pas joindre Doctolib.' Il faut qu'on les aide, qu'on les accompagne".

Le retour "choquant" de Christophe Girard au Conseil de Paris

Le premier Conseil de Paris de l'année 2021 se tient depuis mardi à l'Hôtel de Ville dans une ambiance pesante. Des féministes ont manifesté mardi pour dénoncer le retour de Christophe Girard (exclu de Paris en Commun), accusé de viol dans une affaire classée sans suite et entendu dans l'affaire Matzneff.

"Oui c'est choquant", réagit Florence Berthout sur France Bleu Paris qui dénonce par ailleurs "une forme de cynisme". Elle pointe les heures de travail passées sur les questions de prévention en matière d'atteintes et de harcèlements sexuels, quand d'un autre côté, on autorise "la présence de personnes qui se sont objectivement compromises sur ces sujets-là."

