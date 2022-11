Manifestation anti-bassines à Sainte-Soline : "des scènes inacceptables", selon Elisabeth Borne

La manifestation anti-bassines de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres abordée par la Première ministre Élisabeth Borne ce mercredi devant le Sénat. "Si la majorité des manifestants étaient pacifiques, plusieurs centaines d'individus violents ont pris à partie les gendarmes qui protégeaient le site. (...) Ce sont des scènes inacceptables et profondément choquantes", a-t-elle déclaré lors des questions au gouvernement.

Cette manifestation interdite a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Elle a donné lieu à de violents affrontements entre des militants radicaux et les forces de l'ordre. 61 gendarmes ont été blessés dont 22 sérieusement, selon le ministère de l'Intérieur. "La justice est saisie et je peux vous l'assurer, il n'y aura aucune impunité pour ces auteurs de violences", a également déclaré Élisabeth Borne.

"C'est un bon projet"

La Première ministre précise que ce projet "a fait l'objet de concertations longues et approfondies. Grâce à ces discussions, le projet a été fortement modifié, je peux en témoigner en tant qu'ancienne préfète de la région Poitou-Charentes". Elle a rappelé la réduction des prélèvements dans le milieu naturel, le lien entre la réalisation des réserves à des engagements environnementaux pris par les agriculteurs. Il est "également nécessaire pour aider ces agriculteurs à faire face à la sécheresse et mieux réguler l'usage de l'eau. Donc, je le dis, c'est un bon projet".

Gérald Darmanin dénonce "les provocations de certains élus"

Après avoir accusé le week-end dernier certains manifestants violents de pratiquer de "l'écoterrorisme" , le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lui dénoncé ce mercredi "les provocations de certains élus" présents samedi à Sainte-Soline lors de son audition par la commission des Lois de l'Assemblée nationale. "Un député, ce n'est pas une immunité vivante, il doit respecter toutes les règles de la République", a-t-il indiqué.

Par ailleurs, 36 députés de la majorité présidentielle vont plus loin et réclament des sanctions à l'encontre des députés qui participent à des manifestations illégales. Damien Adam, député Renaissance de Seine-Maritime dénonce un "comportement qui abîme l'image du député et par conséquent de l'Assemblée nationale". Ces 36 députés issus des rangs de Renaissance, Horizons et MoDem veulent notamment vérifier que les élus présents à la manifestation anti-bassine ne se sont pas déplacés en utilisant leurs frais de mandat, selon France Info.