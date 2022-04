Manifestation contre l'extrême droite : une centaine de personnes mobilisées à Châteauroux

"Aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen" : les discours s'enchaînent mais le mot d'ordre reste le même. À une semaine du second tour de la présidentielle, une centaine de personnes se sont réunies à Châteauroux, ce samedi 16 avril. Rassemblées sur le square Charles de Gaulle, à l'appel de plusieurs partis politiques et syndicats, ces sympathisants de gauche se sont mobilisés. Comme dans plusieurs autres villes en France, ils appellent à faire barrage à la candidate du Rassemblement national, face à Emmanuel Macron.

"Concrètement, voir Marine Le Pen au pouvoir signifie que les plus fragiles seront les premières victimes, s'inquiète Delphine Chambonneau, première secrétaire fédérale du Parti socialiste dans l'Indre. Ce sera la banalisation du racisme, de l'islamophobie, de l'antisémitisme, de l'homophobie, de la transphobie, le recul sur les droits des femmes, l'appauvrissement des plus précaires, l'oubli des personnes handicapées...".

Nous ne pouvons pas prendre le risque de ne pas aller voter ou de voter blanc

"L'urgence est aujourd'hui de battre l'extrême-droite et ses idées qui menacent les principes fondamentaux de notre république", renchérit Dominique Boué, secrétaire départemental du Parti communiste dans le département. Pour Aymeric Compain, conseiller régional LFI de la région Centre-Val de Loire et candidat aux législatives dans l'Indre, "Marine Le Pen n'est pas la candidate du pouvoir d'achat, des gilets jaunes ou de l'écologie". Il le répète : "Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen".

Face aux prises de parole qui s'enchaînent (Ligue des droits de l'homme, NPA, FSU, EELV...), la foule réagit. "Nous ne pouvons pas prendre le risque de ne pas aller voter ou de voter blanc, confie Pascaline. C'est trop dangereux et on pourrait le regretter toute notre vie". Près d'elle, une militante féministe s'inquiète des conséquences que pourrait avoir l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. "Elle veut supprimer le ministère des Droits des femmes", explique-t-elle, s'inquiétant notamment des conséquences sur l'accès à l'avortement et aux moyens alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Partis politiques de gauche et syndicats ont pris la parole, tour à tour, pour appeler à ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen. © Radio France - Emeline Ferry

Face à ce qu'ils considèrent comme une menace pour la démocratie, iront-ils tous mettre un bulletin Macron dans l'urne le dimanche 24 avril ? Pas si simple. "Dur dur, je me tâte, souffle Jean-Louis. On se bouchera le nez, ce sera un effort, mais bon, Marine Le Pen est quand même dangereuse". Certains hésitent encore entre donner leur voix au le président sortant ou voter blanc, d'autres ont déjà fait leur choix et se résignent à faire barrage à l'extrême droite.

"On doit choisir notre adversaire pour les prochaines années, rappelle Delphine Chambonneau, du PS. Moi, je veux que ce soit Emmanuel Macron, et pas le fascisme". Tous se préparent en tout cas à se mobiliser pour former une opposition conséquente lors des législatives et assurent qu'ils seront mobilisés, dans la rue, pendant les cinq prochaines années. "Le plus important, c'est que la gauche se remette à discuter", espère Antoine Godon, militant du NPA, le Nouveau parti anticapitaliste.