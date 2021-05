Manifestation des policiers : 35.000 manifestants selon les syndicats, la justice critiquée

Deux semaines après le meurtre du brigadier Eric Masson à Avignon (Vaucluse), environ 35.000 personnes, selon les syndicats de police, ont manifesté ce mercredi à Paris pour réclamer plus de sévérité pour les "agresseurs des forces de l'ordre".

"En colère" et "écœurés" après le meurtre d'Eric Masson, tué sur un point de deal à Avignon le 5 mai, les policiers ont manifesté ce mercredi devant l'Assemblée nationale à Paris. Environ 35.000 personnes se sont rassemblées à la mi-journée selon les syndicats. "Il n'y a rien de plus normal que soutenir les policiers dans une république", a commenté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui s'est brièvement joint à la manifestation. Accompagné du préfet de police de Paris, Didier Lallement, le ministre a été légèrement chahuté a rapporté un journaliste de Libération. "Il faut nous aider !", l'ont interpellé plusieurs manifestants. "Tous les soirs, quand je me couche, je pense à vous", a répondu le ministre à un policier qui lui disait ne pas savoir, quand il part au travail, "comment" il "va rentrer".

"C'est tout à fait normal, ils vivent un moment difficile, ils sont endeuillés et il n'y a rien de plus normal que de soutenir les policiers dans une république", a-t-il ajouté, avant d'entrer à l'Assemblée nationale.

"Payés pour servir, pas pour mourir"

Plusieurs témoignages de policiers blessés ou de leurs proches ont été prononcés ou diffusés. Selon l'AFP, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, absent du rassemblement, a été conspué à plusieurs reprises par les syndicats et les manifestants. À la tribune, sur laquelle était tendue une banderole noire "Payés pour servir, pas pour mourir", le secrétaire général du syndicat Alliance, Fabien Vanhemelryck, a ainsi fait siffler "ce ministre qui déclare je suis le ministre des prisonniers (et de l'administration pénitentaire, ndlr"). "Le problème de la police, c'est la justice !", a insisté le syndicaliste, sous les applaudissements.

"Les peines minimales pour les agresseurs, voilà le message fort et clair que nous attendons", avait auparavant déclaré Grégory Joron d'Unité SGP Police-FO. Les syndicats réclament une réponse pénale plus forte, et notamment que des peines planchers soient infligées aux agresseurs de policiers.



Des responsables politiques de tous bords présents

Plusieurs responsables politiques, de tous bords, ont également fait le déplacement. À droite, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, ainsi que les députés Damien Abad et Eric Ciotti, ou encore le patron des sénateurs Bruno Retailleau, un pin's "Je soutiens la police" épinglé à son écharpe tricolore, étaient présents. L'ex-LR Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France et candidat à la présidentielle, s'est aussi mêlé aux manifestants : "Les forces de l'ordre, on ne s'y attaque pas, on ne les prend pas pour cible (...) Si eux ne sont pas protégés, qui protègera la République?", a-t-il commenté.

Présent également, le numéro deux du Rassemblement national, Jordan Bardella. Il a réclamé "un tour de vis en matière pénale", et appelé à "sortir de l'écosystème laxiste dans lequel la France est plongée depuis des années" et qui "menace clairement la paix civile" selon lui.

À gauche, la maire de Paris et potentielle candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo, ainsi que le premier secrétaire du PS Olivier Faure, se sont joints au rassemblement. "Nous sommes là pour exprimer notre solidarité avec une profession et nous voulons engager le dialogue. Ne pas opposer la police à la justice", et "réconcilier les Français avec la police", a souligné Olivier Faure.

La manifestation s'est achevée vers 15h par un minute de silence, en hommage aux policiers blessés ou tués sur le terrain, et une Marseillaise. En 2019, 11.217 policiers et gendarmes ont été blessés en mission contre 9.961 en 2017, selon le ministère de l'Intérieur. Des chiffres qui ne détaillent pas le nombre de blessures causées par une agression ou par un accident et qui courent sur la période des manifestations "gilets jaunes". En 2020, année considérée comme particulière en raison des confinements, 8.719 policiers ont été blessés en mission.