Manifestation du 1er mai à Pau : "On ne va pas se diviser si l'un vote Macron et l'autre blanc"

750 personnes ont manifesté pour ce 1er mai à Pau, selon la Police, alors que la CGT a avancé un chiffre de 1 200. Le mot d'ordre était contre l’extrême droite, dans cette campagne présidentielle, mais tous les manifestants n'ont pas les mêmes intentions pour le second tour.

Dans le cortège, certains confient être prêts à opter pour Emmanuel Macron dimanche, d'autres voteront blanc c'est sûr, d'autres n'ont pas encore fait leur choix pour le second tour de la présidentielle. Tous étaient pourtant bien présents dans la manifestation de ce 1er mai, à Pau, partie du stade Tissié pour rejoindre la place royale.

"Le front républicain n'existe plus. — un manifestant

Les syndicats ont appelé classiquement à une journée pour le progrès social. Mais l'entre-deux-tours et la campagne présidentielle ont été dans toutes les conversations. Sur les banderoles, les messages n'ont pas toujours été à l'unisson.

Un même cortège, mais des intentions de vote différentes pour le deuxième tour de la présidentielle.

On est plutôt loin de l'union, il y a 15 ans, en 2002, où 16 000 personnes étaient descendus dans la rue à Pau, clairement contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour, et pour un vote pour Jacques Chirac. Cette année, 750 personnes ont manifesté pour ce 1er mai à Pau, selon la Police, et 1 200 selon le décompte de la CGT.

L'UNSA et la CFDT absentes du cortège

La centrale syndicale UNSA n'a pas appelé au défilé, organisé par l'intersyndicale CGT-FSU. Pour Fabienne Bordenave, secrétaire départementale, il s'agit de ne pas rentrer dans le jeu du "Ni Macron Ni Le Pen". L'UNSA et la CFDT, qui n'était pas présente non plus en ce 1er mai, réfléchissent à une autre forme d'action d'ici le deuxième tour.

"Les revendications de la CGT sont en gros le programme social du Front National" dit Fabienne Bordenave de l'UNSA.