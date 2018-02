Ajaccio, France

Une manifestation est prévue ce samedi après-midi en Corse, à Ajaccio à partir de 14h30, à l'appel des nationalistes pour défendre leurs revendications et pousser le président de la République à "ouvrir le dialogue".

"Demucrazia è rispettu pè u populu Corsu" ("Démocratie et respect pour le peuple corse"), c'est le mot d'ordre de cette manifestation organisée trois jours avant le déplacement d'Emmanuel Macron. Soutenue par un collectif réunissant syndicats, associations et les différents mouvements nationalistes, cette manifestation vise "à convaincre le président, à travers une mobilisation populaire et pacifique, d'ouvrir un dialogue".

Une mobilisation massive espérée

Les organisateurs avaient d'abord espéré 10.000 personnes, mais les conditions météorologiques mauvaises, ont fait baisser leur attente : "On espère 8.000 personnes parce qu'avec la météo, certains transports en commun ont été annulés", a précisé Vincent Grisoni, l'un des responsables de l'organisation de la manifestation.

Le président autonomiste du conseil exécutif Gilles Simeoni a précisé "l'importance qu'elle soit une réussite et qu'elle se passe bien, d'éviter tout débordement qui pourrait donner des prétextes à celles et ceux qui ne veulent pas d'une logique de déblocage".

Ouvrir le dialogue avec Paris

Gilles Simeoni et Jean Guy Talamoni les deux leaders nationalistes ont été reçus, il y a quelques jours, par le Premier ministre Edouard Philippe sans qu'un accord n'aboutisse sur la question corse.

Les nationalistes corses veulent montrer au chef de l'État qu'ils ont un large soutien populaire et peser ainsi, dans les négociations avec Paris sur leurs revendications, comme le rapprochement des détenus corses, un statut fiscal dérogatoire ou l'officialisation de la langue corse.