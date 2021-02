Manifestation Génération identitaire : le Lion de Belfort "sali" selon le député européen Christophe Grudler

Le mouvement Génération identitaire a organisé une manifestation ce samedi après-midi à Paris. Ses membres étaient venus protester contre la procédure de dissolution de leur groupe engagée le 13 février par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Des centaines de personnes étaient présentes pour dire NON à la possible dissolution de ce mouvement d'extrême droite radicale. Plusieurs associations ont appuyé cette demande de dissolution du mouvement alors que le Rassemblement National (ex FN) lui a apporté son soutien.

On a marché sur le Lion

Les manifestants ont scandé divers slogans comme "On est chez nous !", arboré des pancartes et des banderoles "Dissous car identitaire". La réplique du Lion de Belfort a été recouverte de panneaux et autres drapeaux. Certains se sont carrément mis debout sur le dos de la réplique de Bartholdi. Ce qui n'a pas du tout plu au député européen du Territoire de Belfort Christophe Grudler qui a vivement réagi sur les réseaux sociaux à la vue des images. " Salir le Lion de Belfort, symbole fort de la Nation, de plus de 160.000 morts français en 1870-71, symbole de Résistance contre les extrémistes dans l’Histoire du monde, est un acte foncièrement anti-français et anti-République. Honte à Génération Identitaire", a dénoncé l'élu Modem dans un tweet.

Créé en 2012, Génération identitaire dit compter 2 800 adhérents mais les spécialistes estiment que ce mouvement ne compte pas plus de 800 militants et sympathisants. Sa dissolution avait été évoquée le 26 janvier dernier par le ministre de l'Intérieur qui avait dénoncé une opération anti-migrants du groupuscule d'extrême droite menée dans les Pyrénées. Le 13 février, Gérald Darmanin "scandalisé" par ces actes avait annoncé qu'une procédure de dissolution du groupe avait été déclenchée et que Génération identitaire disposait d'un délai de dix jours pour faire valoir ses arguments. Le Rassemblement national avait pris la défense du groupuscule au nom d"une dangereuse atteinte aux libertés fondamentales".

Un mépris de la République crié devant le Lion de Belfort

D'autres personnalités ont également fait part de leur colère à la suite de cette manifestation comme Nicolas Cadenne. Il a dénoncé "la haine et le mépris pour la République crié devant le Lion de Belfort instrumentalisé", a écrit le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité.