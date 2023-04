Manifestations à Nantes : Pascal Bolo (adjoint au maire) veut envoyer la facture des dégradations à l'Etat

Il ne cache pas son désarroi. Pascal Bolo adjoint chargé de la tranquillité publique, mais aussi des finances à la ville de Nantes, déplore les dégradations constatées chaque jour de manifestation contre la réforme des retraites dans le centre-ville de Nantes.

"Quand je vois, encore hier soir, quai de la fosse, le nombre de feux tricolores et de bases de signalisations de tramway arrachés, descellés, mais ça rime à quoi ça ? c'est stupide !" s'insurge l'élu socialiste qui fustige les arguments des casseurs : "ils disent : on est anticapitaliste alors, on casse tout ? on bousille les feux tricolores, Excusez-moi, mais le capitalisme, il rigole."

"Condamné à compter les bouses à la fin de la foire"

L'élu chargé de la tranquillité publique affirme qu'il ne peut rien faire sur le plan de la sécurité. "La politique du maintien de l'ordre, c*'est exclusivement une prérogative de l'État"*** explique-t-il. "Autant sur certains sujets de société, il peut y avoir, et il y a à Nantes, une collaboration entre l'autorité municipale et l'État, autant sur le maintien de l'ordre, c'est exclusivement du ressort du gouvernement" martèle celui qui est aussi adjoint aux finances.

Voilà pourquoi, il s'intéresse aussi à la facture des dégâts.

"On est condamné à compter les bouses à la fin de la foire et à faire les additions" précise Pascal Bolo qui espère bien obtenir un remboursement des dégâts. "Je tiens à ce qu'on tienne la comptabilité de tout ça et qu'on la renvoie à l'État parce que le fait générateur de tout c'est quand même l'extraordinaire surdité de l'exécutif, du Président, du gouvernement sur cette réforme des retraites, qui décidément ne passe pas."