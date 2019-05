Manifestations dans plusieurs villes du Berry en ce mercredi 1er mai

Cher, France

De nombreux appels au rassemblement sont lancés aux quatre coins du Berry par les syndicats et notamment la CGT en ce mercredi 1er mai. Sébastien Martineau, son secrétaire départemental dans le Cher appelle à faire front contre ce qu'il appelle "l'oppression économique" : "La répression est policière et économique. A chaque décision du gouvernement, du patronat, on a une régression, une attaque sur les salaires et les pensions. Les mouvement sociaux, que ce soit la CGT ou les gilets jaunes, le montrent."

Sébastien Martineau, secrétaire départemental de la CGT dans le Cher nous explique les enjeux de cette journée selon lui Copier

Gilets jaunes et syndicats côte à côte dans les rues

Quant à la présence des gilets jaunes aux côtés des syndicats aujourd'hui, Sébastien Martineau y voit plutôt une force. "Nous dans le département depuis le début on est aux côtés des gilets jaunes, on a des rapports courtois, sérieux avec une grande partie des gilets jaunes, même si on ne fait pas l'unanimité bien sûr."