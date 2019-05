Manifestations de gilets jaunes le 8 mai à Toulon : ce que prévoit la préfecture

Toulon, France

Toute manifestation ou rassemblement revendicatif du mouvement des "gilets jaunes" sont interdits le mercredi 8 mai de 8h à 20h a Toulon, annonce la préfecture du Var. A l'exception de celles déposées par le "Collectif motards gilets jaunes 83" et le "Rassemblement historique varois piétons".

Par ailleurs, en raison du "risque de graves troubles à l’ordre public" se justifie la préfecture, l'achat et la vente de produits combustibles ou corrosifs sont interdits comme le port et le transport d'armes ou de munitions et la cession, vente, transport et utilisation d'articles pyrotechniques.