On a pas tardé à réagir dans le Gard aux expulsions, tôt ce lundi matin, d'une dizaine de squats à Notre-Dame-des-Landes. A Nîmes devant la préfecture ou devant la sous-préfecture à Alès, des rassemblements de soutien ont été organisés en fin d'après-midi.

Nîmes, France

Le Gard n'est pas resté insensible aux expulsions de zadistes ce lundi matin à Notre-Dame-des Landes. En fin de journée, deux rassemblements spontanés, ont été organisés à Nîmes et Alès. Devant la préfecture à Nîmes, elles étaient une quarantaine de personnes a avoir répondu à l'appel lancé dans l'urgence sur les réseaux sociaux. A Alès, devant la sous-préfecture, elles étaient une soixantaine.

Les expulsions se poursuivront

Plus de 2.500 gendarmes ont procédé ce lundi matin à l'expulsion d'une dizaine de squats installés à Notre-Dame-des Landes. "six personnes ont été expulsées" et "se sont vu proposer un relogement mais ont toutes refusé", selon la préfecture de la Loire-Atlantique. L'objectif était de démanteler une "quarantaine de squats" sur 97. L'opération doit se poursuivre ce mardi "sous la même forme, expulsion, huissier, destruction".