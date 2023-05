Manifestations du 1er mai : "Ca va être une journée historique", estime la députée LFI de Dordogne

Trois rassemblements sont organisés en Dordogne ce lundi 1er mai, à Périgueux, Bergerac et Sarlat. Près de 400 manifestations se tiennent en France pour protester contre la réforme des retraites, pourtant promulguée mi-avril. Mais les opposants espèrent se faire entendre.

"Ca va être une journée historique, promet la députée LFI de Dordogne, Pascale Martin. D'abord parce que les syndicats sont unis et que ça n'arrive pas souvent ou très, très rarement."

Elle estime que le gouvernement peut encore reculer sur la réforme des retraites. "Ces manifestations, ça sert encore, on l'a vu pour le CPE, l'exemple qu'on cite à chaque fois : une loi peut être promulguée et ne jamais être appliquée. Pour qu'une loi soit appliquée, il faut un décret d'application et pour l'instant, il n'y a pas de décret d'application. Donc il faut vraiment que tout le monde se dise que c'est encore utile, plus qu'utile de manifester."

La députée de Dordogne appelle donc à manifester : "Il faut continuer de dire qu'on n'est pas d'accord, que ce n'est pas de cette société-là que nous voulons et de continuer d'aller le revendiquer dans la rue, c'est important."

