Manifestations en France et visite de Charles III : à Londres, l'inquiétude d'un commentateur royal

Alors que la tension est montée d'un cran ce jeudi 23 mars lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement britannique déclare "ne pas être au courant d'un quelconque changement de plan" concernant la visite de Charles III en France. Les scènes de violence à Paris et notamment à Bordeaux inquiètent cependant certains observateurs de Buckingham Palace.

"Bien entendu, on pense tous à la Révolution française, affirme, depuis Londres, Richard Fitzwilliams, un commentateur respecté de la famille royale. Le Daily Telegraph rapportait hier que les conducteurs de trams pourraient refuser de promener le roi à Bordeaux durant sa visite d’Etat. Les grévistes ont mis en garde contre des violences qui perturberaient le pays. Et si cela arrive, ça pourrait bien faire dérailler la visite."

"Oui, clairement, il y a des inquiétudes"

"Il n’y a pas de doute que cette visite est extrêmement importante, c’est la première du règne du roi Charles et oui, clairement, il y a des inquiétudes", déclare Richard Fitzwilliams. Quelques jours auparavant, le palais de Buckingham indiquait "surveiller de près" les manifestations contre la réforme des retraites.

"Certains des opposants d’Emmanuel Macron pourraient bien avoir envie de perturber la visite dans l’unique but d’humilier leur président, et on ne peut qu’espérer que ça n’arrive pas. Nous ne sommes pas encore en mesure de savoir si cela affectera le voyage du roi à Paris ou le déplacement à Bordeaux, là où il est prévu qu’il inaugure le consulat britannique et se rende dans un vignoble biologique", poursuit le commentateur royal.

Richard Fitzwilliams rappelle que le but de cette visite est de "célébrer la relation entre deux pays, un lien qui s’est fracturé de temps à autre. Mais évidemment, au vu de la crise politique actuelle en France, il est absolument capital que la famille royale reste saine et sauve, sans incident.