Manifestations en soutien à Yvan Colonna : Marie-Antoinette Maupertuis rencontre les représentants des jeunes

Ajaccio, Bastia, Calvi.... Plusieurs villes de Corse se sont de nouveau embrasées ce mercredi 9 mars. Ce jeudi au matin, plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés aux abords de la préfecture et du commissariat d'Ajaccio, pour la plupart, des adolescents; collégiens ou lycéens. La présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis rencontre ce midi une douzaine de représentants de ces jeunes

Des parents, des enseignants et des élus s'interposent

À midi, la situation restait calme. Des parents et des enseignants se sont interposés entre les jeunes et les CRS pour éviter que les rassemblements ne dégénèrent. Plus tard, des élus de l'assemblée de Corse sont aussi descendus pour faire tampon entre les manifestants et la police. La rencontre entre la présidente de l'Assemblée de Corse et les représentants des jeunes n'est pas ouverte à la presse. À côté, le rassemblement se poursuit.

"Casser ne fait pas avancer les choses"

Invité sur RCFM ce jeudi midi, le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli explique que "Le maintien de l'ordre public n'appartient pas au maire mais à l'Etat. Moi ce que j'ai essayé de faire humblement hier, c'est donner mon sentiment en tant qu'élu du peuple, d'en appeler à la responsabilité, au calme. Je constate depuis ce matin que message est partagé. Il y a des enseignants, des adultes, des élus de la Collectivité de Corse qui sont allés à la rencontre de ces jeunes et pour l'instant il n'y a pas d'incidents à déplorer. Manifester est un droit, c'est une belle chose que notre démocratie nous offre mais casser ce n'est pas ce que nous voulons, ça ne fait pas avancer les choses et ce n'est pas une solution."