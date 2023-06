Manifeste de Charlotte Corday : les élus normands vont saisir la justice pour contrer la volonté de l’État

Jean-Léonce Dupont, Hervé Morin et Joël Bruneau, rassemblés ce vendredi matin

Qui va disposer du manifeste de Charlotte Corday ? Le testament politique de la Normande, guillotinée pour l’assassinat de Jean-Paul Marat en 1793, fait l’objet d’un bras de fer entre le ministère de la culture et les collectivités normande. Ce manuscrit a d’abord été vendu aux enchères le week-end dernier et acquis par la région, le département du Calvados et la ville de Caen qui se sont partagés la facture de 215.000 euros (somme portée à 270.900 euros avec les frais). Mais les collectivités ont été douchées en milieu de semaine par l’annonce du ministère de la Culture de mettre la main sur ce manifeste pour l'intégrer aux Archives Nationales.

Hervé Morin, président de la région Normandie, Jean-Léonce Dupont, président du conseil départemental du Calvados et Joël Bruneau, maire de Caen, ont convié la presse pour dévoiler leur riposte ce vendredi matin. Ils annoncent qu’ils vont saisir le tribunal administratif pour porter plainte contre l’État. Ils dénoncent déjà un vice de forme lors de la vente aux enchères “parce que le ministère de la Culture n’a pas envoyé de courrier recommandé au vendeur”. Pour eux : cette procédure aurait dû être respectée pour empêcher la mise aux enchères du document.

"L'Etat avait plusieurs occasions de reprendre le testament"

Les élus normands fustigent aussi le comportement du ministère et son intervention tardive. “L’attitude de l'État est significative du mépris pour les collectivités locales” critique Hervé Morin. Les trois responsables politiques expriment un sentiment de frustration et d’incompréhension. “L'État avait pourtant l’occasion de le reprendre à plusieurs reprises”, estiment Hervé Morin, Jean-Léonce Dupont et Joël Bruneau.

En effet, la pièce appartenait au Fond Aristofil , durant les dix dernières années, et a été ensuite vendue le 10 novembre 2022 à un particulier, dans le cadre de la vente du fond. Des pièces analysées depuis des années par le ministère de la Culture, qui n'a pourtant pas retenu le testament. Une pièce par ailleurs, circulée de propriétaire en propriétaire depuis le 19 ème siècle. "Ce testament doit revenir en Normandie. L'Etat avait plusieurs occasions de reprendre le testament. En plus, il ne peut pas le revendiquer comme cela, il y a des procédures. Ce n'est même pas une archive publique, il avait été retirée du procès d'accusation", assure Jean-Pierre Osenat, commissaire-priseur, responsable de la vente.

Le maire de Caen, Joël Bruneau, comprends lui de son côté les inquiétudes de l'Etat, à conserver une telle pièce mais : "Nous ne sommes pas des particuliers, mais bien trois grandes collectivités locales. La pièce restera bien en Normandie, c'est une garantie." Autre point important pour le maire de Caen, la transmission historique : "On parle beaucoup du débarquement, de Guillaume Le Conquérant, mais très peu du Caen du 18ème siècle. Et il faut que le public découvre ce testament historique", a t'il enchéri. Ce testament de Charlotte Corday était destiné, entre autres, à une exposition lors du Millénaire de Caen en 2025. Le document est pour le moment maintenu dans un coffre-fort chez le commissaire priseur.