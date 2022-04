"Pour être au 2nd tour et chasser l'extrême droite, il faut convaincre les indécis" selon Manuel Bompard (LFI)

Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, est l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi 4 avril, à six jours du premier tour de la présidentielle et au lendemain du meeting du leader de la France Insoumise place du Capitole à Toulouse.

Jean-Luc Mélenchon a réuni 20.000 partisans ce dimanche 3 avril place du Capitole à Toulouse. Le candidat le mieux placé de la gauche est crédité de 15,5% d'intentions de vote dans le dernier baromètre Ipsos Sopra Steria publié le 2 avril, derrière Emmanuel Macron (26%) et Marine Le Pen (21%) et devant Eric Zemmour (11%) et Valérie Pécresse (9,5%). Son directeur de campagne, le Toulousain, Manuel Bompard, est l'invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie.

Le meeting de dimanche à Toulouse était-il une réussite selon vous ?

Oui, pari réussi. Il fallait remplir la place du Capitole. Ce n'est pas un exercice facile. Peu de candidats sont capables de le faire et je crois que ça démontre qu'il y a une dynamique importante autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. C'est une dynamique qui laisse penser que si on continue à travailler, à progresser, à convaincre, la question de la présence de la candidature de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour est possible. Et c'est dans cette optique qu'on travaille.

En 2017, Jean-Luc Mélenchon fait 29% à Toulouse, et pourtant, Jean-Luc Moudenc, maire LR, est réélu en 2020. Comment l'expliquez-vous ?

Je crois que Toulouse a une spécificité aux élections nationales. C'est une ville qui vote plutôt pour des candidats étiquetés à gauche, mais qui, depuis maintenant plusieurs mandatures, à l'exception d'une parenthèse, a été plutôt gouvernée par la droite. Je pense que ça s'explique peut-être par la qualité des campagnes municipales ou présidentielles des uns et des autres et je n'ai pas vraiment d'éléments d'explication. Mais en tout cas, j'espère qu'on pourra rééditer la performance de 2017 pour le premier tour de l'élection présidentielle dimanche, en mettant Jean-Luc Mélenchon en tête.

Votre candidat est donné troisième dans les sondages, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec environ 15 %des voix. Comment allez-vous inverser la tendance en seulement six jours ?

D'abord, je crois que beaucoup de gens n'ont pas encore fait leur choix. On sait que cette élection présidentielle a mis du temps à démarrer. Donc, il y a des gens qui sont encore sans doute hésitants. Donc, on va essayer de les convaincre dans la dernière ligne droite, les convaincre que le programme "L'avenir en commun" porté par Jean-Luc Mélenchon est celui dont on a besoin. Les convaincre que face aux préoccupations du moment, notamment la question du pouvoir d'achat qui est vraiment la question centrale de cette campagne présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est le candidat le mieux placé, qui apporte les réponses les plus sérieuses quand il propose, par exemple, de bloquer les prix, ce que M. Macron ou Mme Le Pen rejettent. Quand il propose d'augmenter le SMIC à 1.400 euros net, ce que M. Macron Mme Le Pen rejettent. Quand il dit qu'il est favorable à ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans, ce que M. Macron ou Mme Le Pen rejettent également.

Pour inverser la tendance, il vous faut des électeurs de qui ? Anne Hidalgo, Fabien Roussel ?

D'abord, je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de personnes qui allaient voter et je profite de ce micro pour passer un message de mobilisation. Je pense notamment aux jeunes aux catégories populaires qui, souvent, hésitent à aller voter. C'est la première étape. Et là, on a une opportunité de faire en sorte qu'il y ait un candidat de gauche au deuxième tour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il y a aussi une opportunité de chasser l'extrême-droite dès le premier tour et je pense que ça, c'est un argument.

Quelle est la mesure de Jean-Luc Mélenchon qui doit convaincre, selon vous, ceux qui hésitent encore ?

Je crois que dans le contexte actuel, la question de bloquer les prix du carburant, de bloquer les prix du gaz et et de l'électricité, et d'un certain nombre de produits de première nécessité, c'est une mesure d'urgence immédiate, indispensable, et je crois que c'est la première chose que ferait Jean-Luc Mélenchon si il était élu.

Dimanche, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup flatté les fonctionnaires, a beaucoup critiqué le secteur privé. Jean-Luc Mélenchon pourrait-il par exemple renationaliser l'aéroport de Toulouse ?

Non, Jean-Luc Mélenchon a effectivement dit qu'on avait besoin d'un certain nombre de services publics qui ont été maltraités ces dernières années. Par exemple, il se prononce pour embaucher un peu plus de 100.000 soignants supplémentaires pour faire en sorte qu'on ait un service public de la santé qui fonctionne bien. Il veut aussi embaucher davantage d'enseignants pour essayer de ramener la taille moyenne des classes autour de 19 élèves par classe. Il faut aussi mieux rémunérer les soignants et les enseignants, par rapport à la moyenne européenne, on propose une augmentation de près de 30% des salaires des enseignants, 15% tout de suite, 15% à débattre avec les syndicats. Dans la fonction publique aujourd'hui, le point d'indice a été gelé pendant de nombreuses années. On a besoin de faire des efforts, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est contre le secteur privé.

Jean-Luc Mélenchon veut sortir du nucléaire d'ici à 2045. Est-ce que la guerre en Ukraine ne va pas retarder son calendrier ?

Non, au contraire. Je crois qu'elle le rend encore plus urgent. On a vu à quel point le fait d'avoir des centrales nucléaires sur son territoire pouvait aussi être un signe de vulnérabilité et ça fait peser sur le monde entier une menace qui n'est pas raisonnable. Bien sûr, ce n'est pas facile d'en sortir, donc il faut un calendrier calqué sur le scénario négaWatt, et faire en sorte qu'en 2050, on ait 100% d'énergies renouvelables.

Entre du nucléaire français et une dépendance au gaz russe, que choisissez-vous ?

Aucun des deux, si possible. Avec un calendrier progressif qui fait monter en puissance la production d'énergie renouvelable et met en place des politiques de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. On ferme les réacteurs nucléaires quand ils arrivent à expiration. C'est possible de le faire d'ici 2050.