Et s'il devenait maire de la deuxième ville d’Espagne ? Manuel Valls a annoncé ce mardi sa candidature aux élections municipales de Barcelone, où il est né il y a 56 ans. "Je veux être le prochain maire de Barcelone", a-t-il déclaré en catalan lors d'un meeting au Centre de culture contemporaine de la ville. Ces élections de l'autre côté de Pyrénées sont prévues en mai 2019.

"Combattant"

L'ancien Premier ministre (2014-2016) nourrit de nouvelles ambitions : c'est un "combattant" et un passionné de politique prêt à tenter l'aventure risquée d'une "nouvelle vie" en Espagne, après avoir lourdement chuté en France. Lors de l’élection présidentielle de 2017, il a soutenu son ancien ministre Emmanuel Macron. Il a quitté ensuite le PS pour s'apparenter à l’Assemblée nationale au groupe La République en marche.

Démission de son poste de de député en France

Manuel Valls a également annoncé qu'il allait démissionner de son poste de député en France. En 2017, il avait été réélu dans sa circonscription d'Evry où il a été maire pendant onze ans puis député.

A l'Assemblée nationale, des députés de tous bords politiques avaient estimé la semaine passée que Manuel Valls devrait démissionner de son siège à l'Assemblée nationale s'il officialisait sa candidature aux élections municipales à Barcelone. C'est donc chose faite.

Candidature inédite en Europe

Cette candidature après une carrière politique dans un autre pays est inédite à ce niveau en Europe. Né dans la capitale catalane le 13 août 1962, ce fan du Barça a grandi à Paris et a été naturalisé français à vingt ans, perdant sa nationalité espagnole.

Fils du peintre catalan Xavier Valls et d'une mère suisse italienne, Manuel Valls confiait en 2015 au Parisien avoir jusqu'à 16 ans vécu "pleinement cette triple culture espagnole - et catalane -, italienne et française", parlant catalan chez ses parents. Il avait aussi fait de son "amour de la France" et de son patriotisme une marque de fabrique.

La presse espagnole s'est fait l'écho ces dernières semaines d'une relation amoureuse présumée entre l'ancien Premier ministre et Susana Gallardo, riche héritière d'un laboratoire pharmaceutique, et comme lui anti-indépendantiste convaincue.

Sa victoire aux municipales de mai 2019 n'a pour l'heure rien d'une évidence.