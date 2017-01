Manuel Valls attendu en Bretagne mardi

L’ancien premier ministre est attendu à Lamballe dans les Côtes d’Armor le 17 janvier dans le cadre des primaires.

Manuel Valls devrait venir à Lamballe dans les Côtes d’Armor mardi 17 janvier pour rencontrer des militants socialistes qui le soutiennent dans la course aux primaires à gauche. L’ancien premier ministre et candidat aux primaires devrait être accompagné de Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense et président de la région Bretagne. Ni le lieu exact, ni l’heure ne sont encore officiellement fixés. "Tout peut changer au dernier moment pour des questions de sécurité", précise Vincent Le Meaux le premier secrétaire fédéral du PS dans les Côtes d'Armor.

Manuel Valls avait dû annuler sa venue lundi dernier à Rennes. Officiellement, Jean-Yves Le Drian n'était pas disponible. Des appels à une « farine-party » et à des rassemblements contre la loi travail avaient été lancés sur les réseaux sociaux pour "accueillir" l’ancien premier ministre dans la capitale bretonne.