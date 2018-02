Pays Basque

L'actuel député et ancien Premier ministre Manuel Valls s'est vu remettre ce samedi 3 février à Saint-Sébastien le prix Gregorio Ordoñez, décerné par la fondation du même nom. Cette association avait été créée en 1995 au lendemain de l'assassinat par ETA de Gregorio Ordoñez, qui était alors président du Partido Popular de Guipuzkoa, et premier adjoint de Saint-Sébastien.

C'est Ana Iribar, l'épouse du défunt qui lui a remis cette distinction honorifique pour son "engagement et sa responsabilité" dans la lutte contre ETA, et son discours en faveur de l'unité de l'Etat espagnol.

Le prix a été remis par Ana Iribar, veuve de Gregorio Ordonez © Radio France - Andde Irosbehere

Le PP au grand complet

La cérémonie s'est tenue dans les salons du luxueux hôtel de Londres, à Saint-Sébastien, devant un parterre d'élus et figures du Partido Popular (PP), dont l'ancien chef du gouvernement espagnol Jose-Maria Aznar ainsi que l'actuelle numéro 2 du gouvernement, Soraya Saenz de Santamaria.

Dans un discours en espagnol, Manuel Valls a salué la mémoire du dirigeant politique et de toutes les victimes d'ETA, et a appelé à "poursuivre la coopération entre la France et l'Espagne jusqu'à obtenir la dissolution complète de l'organisation terroriste".

"Pas de réconciliation possible"

Interrogé sur le processus initié depuis l'arrêt de la violence et le désarmement, Manuel Valls estime que "l'Etat espagnol, la coopération entre la France et l'Espagne et la société basque ont réussi à mettre un genou à terre" à l'organisation. Mais "il ne peut pas y avoir de réconciliation entre une société démocratique et une organisation terroriste", ajoute-t-il. "C'est à eux de demander pardon et de se dissoudre à tout jamais."

"Il faut que l'organisation terroriste accepte de se dissoudre totalement" - Manuel Valls Copier

Sur la question du rapprochement des prisonniers basques,revendiqué ces dernières semaines lors de différentes manifestations avec l'appui d'élus basques, il indique que "c'est à l'administration pénitentiaire de les étudier au cas par cas".

"Sur ce sujet là, il faut que les gouvernements français et espagnols travaillent ensemble. Il ne peut pas y avoir la moindre différence d'appréciation sur ces questions"... "C'est à l'Espagne de décider de son calendrier, de sa stratégie, et pas aux élus du Pays basque français."

&9[�+