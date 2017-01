Manuel Valls en campagne à Limoges le 18 janvier

Comme la plupart des parlementaires socialistes en Limousin, la sénatrice de la Haute-Vienne Marie-Françoise Pérol-Dumont soutient la candidature de l'ancien Premier Ministre. Invitée de France Bleu Limousin ce mercredi à 8h20, elle annonce sa venue juste avant le 1er tour.

Au lendemain de la présentation de son programme par Manuel Valls, Marie-Françoise Pérol-Dumont était l'invitée de France Bleu Limousin pour expliquer pourquoi elle soutient la candidature de l'ex-Premier Ministre. Pour la sénatrice de la Haute-Vienne, Manuel Valls a justement cet atout par rapport aux autres candidats, "c'est qu'il s'est confronté à l'exercice du pouvoir, aux responsabilités". Il a des propositions "réalistes et intéressantes" qu'il devrait venir exposer à Limoges, où la date du 18 janvier est retenue, a-t-elle annoncé.

Pas choquée par le revirement sur le 49.3

Quant à la promesse de Manuel Valls de supprimer le 49.3, alors qu'il l'a utilisé plusieurs fois lui-même, ça ne la choque pas. "C'est une décision qui l'honore", dit-elle, estimant que lorsqu'il l'a dégainé, "il n'avait pas d'autre solution, et il suffit de voir la version de la loi travail sortie de l'Assemblée Nationale et celle sortie du sénat pour voir que la droite et la gauche, ça n'est pas la même chose !"

La primaire de la gauche (de la Belle Alliance Populaire pour être exact) se déroulera les 22 et 29 janvier.