"On m'a imposé le 49-3", affirme Manuel Valls, qui veut le supprimer

L'ancien premier ministre et candidat à la primaire de la gauche Manul Valls a défendu son projet présidentiel jeudi soir sur France 2. "J'ai changé", a-t-il assuré, affirmant que ce sont les frondeurs qui l'ont forcé à utilisé le 49-3 à deux reprises.

Manuel Valls, candidat à la primaire initié par le Parti socialiste, a défendu jeudi soir dans "L'émission politique" son projet présidentiel, reconnaissant avoir "changé" pour justifier l'inflexion à gauche de son programme par rapport à ses positions passées. "Je sais bien que beaucoup m'aimaient quand j'étais briseur de rêve, briseur de tabou. Mais bien sûr que j'ai changé! Je n'ai pas changé de conviction, mais j'ai changé, j'ai mûri", s'est justifié l'ex-locataire de Matignon sur France 2, niant tout opportunisme.

Le 49.3 ? La faute aux fraudeurs

"Je ne suis plus Premier ministre, je réfléchis à l'avenir. Et notamment sur la réponse à apporter à la crise démocratique", a-t-il à nouveau plaidé pour justifier sa volonté de cantonner l'article 49-3 aux textes budgétaires, alors qu'il y a eu lui-même recours pour la loi Macron et la loi travail. Manuel Valls en a d'ailleurs rejeté la responsabilité sur les frondeurs socialistes : "On m'a imposé le 49-3. J'ai obtenu l'accord de la très grande majorité des parlementaires socialistes, l'accord des syndicats réformistes comme la CFDT et la CFTC mais je n'ai pas trouvé le soutien d'une cinquantaine de députés socialistes", a-t-il expliqué. "Il fallait, à ce moment-là, l'imposer. J'ai bien compris ce que cela donnait comme sentiment de brutalité, d'autant plus qu'il a fallu l'utiliser dès le début de la discussion parlementaire", a dit jeudi Manuel Valls. "On doit tirer des leçons de l'expérience."

40.000 logements sociaux pour les jeunes précaires

Les propositions de Manuel Valls sont moins droitisantes que lors de la primaire de 2011: en 2017, il ne veut plus "déverrouiller" les 35 heures, supprimer l'impôt sur la fortune ou "sortir de la logique de la dépense publique". La gauche et la social-démocratie en France et dans le monde ont par le passé "trop cédé" à "la puissance du marché, à des forces de l'argent, au libéralisme", a estimé l'ancien Premier ministre. Manuel Valls assume désormais "le niveau de dépenses publiques dont les Français ont besoin", prône un "revenu décent" de plus de 800 euros, ou encore un salaire et un taux d'impôt sur les sociétés minimum dans l'Union européenne. Nouvelle proposition jeudi soir : 40.000 nouveaux logements sociaux pour les jeunes précaires. "J'essaie d'incarner une gauche réformiste, qui refuse le libéralisme mais qui essaie d'avancer en même temps", a-t-il dit.

Je propose de construire 40 000 nouveaux logements pour continuer d'aider nos jeunes à se loger. #LEmissionPolitique #Valls2017 — Manuel Valls (@manuelvalls) January 5, 2017

Le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires

Malgré tout, son programme continue à comporter quelques entorses aux canons de la gauche française : la création de places de prison et surtout le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires, mesure phare de Nicolas Sarkozy, abrogée par François Hollande en 2012. "Je me méfie bien sûr et des pronostics et des sondages", a éludé en soirée soir M. Valls, qui refuse le costume de favori.