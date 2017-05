Marc Andro (En Marche!) : "Dav eo kaout ar muiañ niver a gannaded"

Marc Andro a oa bet er PS e-pad pell. Skoazell a ra Emmanuel Macron abaoe un neubeut mizvezhioù. Hervezañ e vo gouest En marche! da gaout ur strollad kannaded unvan er bodadeg broadel.

.Embannet eo bet anv ar Prezidant nevez ha sañset e vo diskleriet ar "sizhun-mañ" anvioù an danvez-kannaded a vo war ar renk e anv En Marche!. Betek-henn n'eus ket nemet "15 etre tout e Bro C'hall" hag a zo anavezet. Ne oar ket c'hoazh Marc Andro ma vo kandidad pe get. Ret eo c'hoazh d'ar strollad ober an dibab etre an "daou pe dri" a zo prest da gregiñ 'barzh hag "amañ e Kemper eo memestra".

Trawalc'h a deputeed evit ar Prezidant nevez ?

En Marche! n'o kandidaded "e pep lec'h". Sevel a ra kudennoù e lec'h-mañ-lec'h. E Kemper, da skouer, en eus embannet dija Jean-Jacques Urvoas, e vefe war ar renk e anv ar PS. "Ur c'handidad En Marche! a vo amañ a-enep d'ar PS hag a-enep d'Ar Republikaned. Setu ar pezh a zo bet divizet pell'zo dija. Lod ne gredont ket, met e-giz-se vo."

"Dav eo kaout ar muiañ posubl a gannaded deus En Marche! evit lakaat Macron da ober ar pezh n'eus kinniget hag evit nompas bezañ oblijet klask sikour pe tud eus an tu kleiz pe tud eus an tu dehoù. D'am soñj, an dud e Bro C'hall n'int ket droch, setu giz eo bet gwelet dija, votiñ a rint kentoc'h evit tud ar Prezidant. D'am soñj e vo sklaer awalc'h hag en o tud awalc'h er Parlamant evit kas war raok e bolitikerezh."