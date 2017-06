Marc Angenault maire de Loches claque la porte des Républicains

Marc Angenault le maire de Loches et candidat malheureux à la législative sur la 3ième circonscription jette l'éponge et quitte les Républicains. Il a obtenu 10,81% des voix derrière Marisol Touraine (28,54%) Sophie Auconie (20,02%) et Sylvie Adolphe (13,70%).

Un départ sur fond de sentiment de trahison par son propre parti qui - après l'avoir investi en juin 2016 - a préféré réserver la circonscription à Sophie Auconie à la suite de l'accord national LR/UDI.

Un sentiment de trahison à l'égard de mon parti - Marc Angenault maire de Loches

Trahison d'un parti qu'il a servi dit-il depuis de longues années, depuis 2002, un parti qui l'a investi au mois de juin 2016 et qui, à la suite de l'accord LR/UDI au niveau national, a finalement réservé cette circonscription à Sophie Auconie, ex-députée européenne et conseillère municipale de Tours.

"J'ai considéré que cette décision de donner cette circonscription à Madame Auconie était injuste et stratégiquement une erreur pour emporter cette circonscription face à Marison Touraine"

Aucune consigne de vote pour le second tour

Marc Angenault ne donnera aucune consigne de vote pour le second tour, il recommande tout de même aux électeurs d'aller voter pour le second tour car dit il "l'abstention est une très mauvaise"