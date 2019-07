Marc Coatanéa et Annaïg Le Meur candidats LREM à Brest et Quimper pour 2020

On connaît les candidats de la République en Marche pour les municipales de l'an prochain à Brest et Quimper. Marc Coatanéa et Annaïg Le Meur ont été choisis par la commission nationale d'investiture.

Finistère, France

Duel de macronistes à Quimper ?

A Quimper, on s'oriente vers un duel entre sympathisants macronistes puisque Ludovic Jolivet, le maire sortant a lui reçu le soutien du comité national d'Agir, l'association pro Macron qu'il a rejoint début juin après son départ des Républicains.